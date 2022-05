Dragen van helm op motor en scooter niet populair: aantal boetes neemt flink toe

Landelijk steeg het aantal aan helmlozen uitgedeelde boetes vorig jaar, maar regionaal was er op veel plekken juist sprake van een daling. Onder meer in Drenthe (-31 procent), Overijssel (-23 procent) en in Gelderland (-21 procent) werden minder boetes uitgedeeld.

Daartegenover staat juist een forse stijging in Zuid-Holland, waar ruim vijftig procent meer boetes werden uitgedeeld voor het niet dragen van een helm. Binnen de 20 grootste gemeenten werden er vooral fors meer boetes uitgedeeld in Rotterdam en Den Haag. In Rotterdam was vrijwel sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2020, in Den Haag was zelfs een stijging van 150 procent te zien.

De tekst gaat verder onder de grafiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zo nam het aantal prenten in Den Haag in 2021 toe tot een aantal van 1093. In Voorschoten daarentegen werden er maar 5 boetes uitgeschreven. In Delft ligt het aantal bekeuringen ook vrij hoog op 142. Ook in Zoetermeer trekken sommige bestuurders zich weinig aan van de regels. Hier werden het afgelopen jaar 101 boetes uitgedeeld.

In andere steden in de regio Den Haag valt het nog enigszins mee met het niet dragen van een helm. Zo komt Rijswijk uit op 52 bekeuringen en Westland op 49 prenten. In Wassenaar waren het er 23, in Leidschendam-Voorburg 67 en in Pijnacker-Nootdorp 12. In Midden-Delfland bleef het aantal steken op 9.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verplicht Het is als bestuurder of bijrijder van een motor of brommer verplicht om een helm te dragen. Op een snorfiets (scooter) is dit niet zo, tenzij je er mee op de weg rijdt. Vanaf dit najaar of 1 januari 2023 wordt dat anders en moeten ook snorfietsers een helm gaan dragen, ook als zij op het fietspad rijden. Er geldt nog geen helmplicht voor mensen die zich op een elektrische fiets verplaatsen. Wie een helm draagt op de motorfiets loopt bijna 70 procent minder kans op ernstig hoofdletsel en zo’n 40 procent minder kans op dodelijk letsel. Dat schrijft SWOV, onderzoeksbureau op het gebied van verkeersveiligheid. Het is niet precies bekend hoeveel een helm op de bromfiets voorkomt. Zo’n helm moet aan dezelfde eisen voldoen, maar een bromfiets rijdt natuurlijk minder hard. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.