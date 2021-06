Drie dagen oude BMW M4 knalt tegen woonhuis

VIDEOIn het Belgische Haaltert is een automobilist gisteravond met zijn nieuwe BMW M4 tegen de gevel van een woonhuis gereden. De man vloog uit de bocht. Zijn auto, met een nieuwprijs van minimaal 127.000 euro, was nog maar drie dagen oud.

Toen de bestuurder rechtsaf wilde slaan ging het mis. Met veel te hoge snelheid verloor hij de macht over het stuur, raakte eerst een omheining en knalde daarna tegen de gevel van een woning. Die raakte zwaar beschadigd door de klap.

Volledig scherm De wagen raakte zwaar beschadigd door het ongeval. © Koen Baten

Bij het ongeval werd ook een waterleiding geraakt waardoor het water wegstroomde naar de straat. De drie dagen oude wagen raakte zwaar beschadigd.

Bewoner

De bewoner was thuis op het moment dat het ongeval gebeurde. Hij is flink geschrokken. ,,Ik zat in mijn stoel televisie te kijken toen ik plots de doffe knal hoorde‘’, aldus de eigenaar. ,,Ik ging meteen kijken en zag dat er een auto tegen mijn gevel stond en dat er heel wat schade was. Ik was behoorlijk kwaad op de bestuurder.”

Volledig scherm In de gevel was een groot gat door de aanrijding ontstaan. © Koen Baten

Het is de eerste keer dat de eigenaar dit meemaakt. ,,Ze zijn wel al een paar keer in mijn omheining gereden, maar nog nooit tegen mijn gevel. Gelukkig is het geen woongedeelte en zijn we ongedeerd gebleven.” Ook binnen was er lichte schade door het ongeval. In de ruimte stond een motorfiets gestald, maar die liep geen schade op toen de brokstukken naar binnen vlogen.

Waterlek

De brandweer kwam ter plaatse. ,,Het is geen draagmuur, maar hij is aanzienlijk opgeschoven. We hebben de gevel gestut en het gat dichtgemaakt", aldus de officier van de brandweer. Ook de waterlekkage is door de brandweer verholpen.

Volledig scherm De brandweer moest de gevel stutten. © Koen Baten

Volledig scherm Ook de omheining raakte zwaar beschadigd. © Koen Baten