Drie op de vijf jongeren afgelopen tijd in gevaarlijke verkeerssituatie door mobieltje

Een blond meisje pakt haar telefoon om het bericht te lezen. Ze fietst langzaam door. Dan wordt ze geschept door de vrachtwagen. Vervolgens is in de tv-clip te zien wat ze allemaal mist: op kamers gaan, dansen op een feest, een wereldreis, een nieuwe liefde. ,,Later als ik groot ben’’, zingt singer-songwriter Danique erbij. Het meisje maakt het niet mee. In het laatste shot ligt het meisje levenloos op straat naast haar gebarsten telefoon.

Tieners gaan dit clipje van verzekeraar Interpolis vanaf vandaag veelvuldig zie op Snapchat, Tiktok en Instagram. ,,We willen hiermee het hart van jongeren bereiken’’, zegt Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis. ,,Emotie is een goede prikkel voor ander gedrag. We willen met deze campagne jongeren verleiden. Ze mogen even iets niet - niet op de telefoon kijken - maar wat ze ervoor terugkrijgen is vele malen positiever. Namelijk een leven en zicht op een leven in al zijn facetten: studeren, reizen, trouwen, kinderen krijgen.’’

Dopamine

Iedere dag zijn in Nederland 1179 mensen betrokken bij een ongeval. 357 mensen belanden per dag op de spoedeisende hulp. In 2021 kwamen 582 mensen om het leven door een verkeersongeval. Afleiding en gedrag zijn de grootste oorzaken van ongelukken. Ook die cijfers krijgen jongeren om de oren. Blijf op de fiets van die telefoon af, is de boodschap van Interpolis.

Uit onderzoek van de verzekeraar blijkt dat ‘fomo’, fear of missing out, of in normaal Nederlands ‘de angst om iets te missen’ een toenemend probleem is bij jongeren. Ze zijn verslaafd aan hun digitale contacten. ,,De dopamine in je hersenen als je telefoon pingt, zorgt dat je een onbedwingbare drang krijgt om te kijken. Je moet leren om dat uit te stellen en je gedrag aanpassen. Ga voorbereid op weg. Dus de telefoon in je tas en geluid en trilfunctie uit. Leg hem weg en geef antwoord als je op de plaats van bestemming bent. Dat is bijvoorbeeld maar een kwartier later.’’

‘Fomo’

Quote We hebben er ook 30 jaar over gedaan om de autogordel standaard te maken. Het moet onze cultuur worden om elkaar erop aan te spreken Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis Bijna de helft van de ondervraagde jongeren die ‘fomo’ ervaren zegt dat ze daarvan baalt en dat gevoel minder wil hebben. Van de jongeren die door het gebruik van hun mobiele telefoon betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval of gevaarlijke verkeerssituaties geeft de helft aan dat ze spijt heeft een mobiele telefoon te hebben gebruikt.



En het probleem neemt toe, blijkt uit langlopend onderzoek van de verzekeraar. 40 procent van de fomo-lijders zegt dat ze er steeds meer last van krijgt. ,,We weten uit onze langer lopende barometer dat steeds meer jongeren de mobiele telefoon in het verkeer gebruiken.’’



Gedragsverandering is een kwestie van de lange adem, beseft Vergouw. ,,We gaan minimaal een jaar door met deze campagne. We hebben er ook 30 jaar over gedaan om de autogordel standaard te maken. Het moet onze cultuur worden om elkaar erop aan te spreken.’’

Gewoontes

Interpolis gaat de nieuwe campagne ook op televisie voeren in de hoop dat ouders en grootouders het ook zien en het gebruik van de telefoon in het verkeer een gespreksonderwerp thuis wordt.

,,We bestrijden het gebruik van je mobiel in het verkeer. Nu met de campagne om jongeren op de fiets te waarschuwen. Die jongere die vastgeplakt aan de mobiel op de fiets zit, dat is de automobilist van de toekomst. Gewoontes uit je vroege jeugd neem je mee. Ook het gebruik van je mobiel.’’