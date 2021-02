Dronken bestuurder met duizenden euro's in zijn zakken crasht na achtervolging door politie

Garage wil klant laten gijzelen die dure auto meenam en er nu heel Europa mee doorrijdt

23 februari Hengeloër Mark de J. (39) moet worden opgespoord en gegijzeld in het huis van bewaring tot hij de Lexus waarin hij sinds vorig jaar augustus rondrijdt, heeft teruggegeven aan Peterman Exclusief in Enschede. Dat is de eis die het garagebedrijf deze week neerlegde in een kort geding.