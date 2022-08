Drukke avondspits door staking: ‘Je kan vroeg van kantoor vertrekken, maar staat alsnog stil’

Een opvallend vroege filepiek dinsdag, met 300 kilometer om 17.00 uur, is volgens Rijkswaterstaat overduidelijk het gevolg van de treinstaking. ,,Met één regio die zelfs nog vakantie heeft, is het wel erg druk op de weg.”

Vooral in de Randstad en op de A2 was het aansluiten geblazen. Vanaf 16.00 uur stond er volgens Rijkswaterstaat al 200 kilometer file op de wegen. ,,En dat is abnormaal”, vertelt woordvoerster Suzanne Maas ,,want het zou juist net als de laatste weken rustig moeten zijn. De hele zuidelijke regio heeft immers nog vakantie.”

Op de dag van de grote NS-staking is daar echter weinig van te merken. Om 17.00 uur telt Maas 300 kilometer file op de rijkswegen, net zoals vóór de vakanties het geval was. ,,Dat is best wel veel. Daarbij is het opvallend dat de drukte zo vroeg op gang kwam”, zegt ze. ,,Op kantoor bedacht men waarschijnlijk vroeg naar huis te gaan om de files voor te zijn. Maar zoals je ziet staan veel automobilisten nu alsnog stil.” Op het hoogtepunt stond om 17.30 uur op alle wegen, dus niet alleen de rijkswegen, ruim 690 kilometer file, aldus de ANWB.

Ondanks enkele ongevallen en ergens een bermbrand is het duidelijk dat de files echt het gevolg zijn van veel meer auto's op de weg. Maas: ,,Net als vanochtend is het verkeersaanbod groter. Toen telden we op het hoogtepunt ongeveer 340 kilometer file.” Volgens gedragspsycholoog Chantal van der Leest is het heel logisch dat we 's ochtends weer in de auto stapten in plaats van thuiswerken. ,,Als jij al afspraken hebt staan, is je eerste reactie: hoe kan ik er wél komen?”, legde ze uit aan deze site.

Voor wie vreest om woensdag de weg op te gaan, heeft Rijkswaterstaat een lichtpuntje te melden. Het is die werkdag namelijk structureel rustiger op de weg. Personeel van de NS staakt dan in het oosten en zuiden. De NS adviseert overigens reizigers in het hele land om rekening te houden met langere reistijden en vaker over te stappen.