Drukte bij Belgische tankstations door lagere prijzen, maar niet overál

Een grote toestroom van Nederlandse ‘tanktoeristen’ bij Belgische tankstations in de grensstreek, op zoek naar goedkopere brandstof. Dat was de verwachting, nu België zaterdag de accijnzen op benzine en diesel verlaagde. Het lijkt echter mee te vallen. Bij sommige tankstations is het fors drukker, maar anderen melden dat er niet veel meer bezoekers dan normaal zijn.

Met ingang van zaterdag is de prijs aan de Belgische pomp verlaagd met 17,5 eurocent per liter diesel of benzine. Daarmee wil de Belgische overheid de hoge brandstofkosten voor Belgen proberen te drukken. In Nederland gaan de accijnzen op benzine en diesel pas op 1 april naar beneden, met respectievelijk 17 en 11 cent. Daarom werd verwacht dat het bij veel tankstations in de grensstreek extra druk zou zijn met Nederlanders.

Jerrycans

Tankstation De Kinderen in Ravels, nabij Tilburg, waar normaal gesproken ook het merendeel van de klandizie uit Nederland komt, ziet inderdaad een grotere toeloop dan normaal. Het tankstation verwacht bovendien dat het de komende tijd, tot de accijnsverlaging in Nederland ingaat, nog wel zo zal blijven. En ook tankstation Grenspoal in Kinrooi, vlakbij Weert, spreekt van ‘grote drukte’.

,,Nu is het prijsverschil echt enorm”, aldus de bedrijfsleider, die op de toeloop heeft ingespeeld door onder meer extra brandstof in te kopen. Hij verwacht dat het de komende weken druk zal blijven. ,,Wat we vandaag meemaken is gelijk aan onze kortingsdag op de laatste zondag van de maand. Ik heb het gevoel dat mensen ook gewacht hebben; Nederlanders wisten dit.” Het tankstation kreeg ook veel telefoontjes in de aanloop naar zaterdag over de accijnsverlagingen.

Bij het Umans tankstation in Hamont, net over de grens onder Eindhoven, zijn eveneens een hoop Nederlanders te vinden. Veel van hen vullen bovendien niet alleen de auto, maar hebben ook jerrycans bij zich om extra benzine mee te nemen.

Veel vrachtwagenchauffeurs

Tankstation Bruynseels Petroleum, in Stabroek nabij de Kalmthoutse Heide, laat desgevraagd weten dat het niet drukker is dan normaal en dat het merendeel van de klanten überhaupt Nederlander is. Het tankstation verwacht eerder dat Belgische automobilisten die diesel nodig hebben weer komen tanken, omdat diesel in België nu weer goedkoper is. Dat was volgens het tankstation jarenlang andersom.

De drukte valt volgens Ewout Klok, voorzitter van de Nederlandse Belangenvereniging Tankstations, mee omdat het prijsverschil in brandstof tussen België en Nederland al langer bestaat. ,,Dit zal tijdelijk wat groter zijn”, aldus Klok, die benadrukt dat ‘je niet gaat tanken voor de lol’. Wel merkte BETA de afgelopen week dat veel meer vrachtwagenchauffeurs over de grens gingen tanken. Volgens Klok mogen Nederlandse transporteurs de Belgische accijnzen terugvorderen. ,,Dat scheelt aanzienlijk.”

In hoeverre het omrijden voor particulieren ook altijd loont is echter nog de vraag. Eindhovens Dagblad-verslaggever Ruud Ritzen, die de proef op de som nam, rekent voor: als hij de benzinekosten voor zijn rit - 70 kilometer - meetelt, dan is zijn volle tank uiteindelijk nog 11 euro goedkoper. Maar het kostte hem wel twee uur extra.

