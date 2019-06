Duitse overheid verplicht Opel om 210.000 auto's terug te roepen

Vraag & Antwoord Kan ik mijn start-stopsys­teem uitschake­len?

16 juni Alles in de elektronica is uit te schakelen; met een goede monteur is het waarschijnlijk zo geregeld. Maar formeel mag dit niet. Uw auto heeft namelijk een typegoedkeuring waarin ook de uitlaatgas-waarden zijn vastgelegd. Schakelt u het systeem permanent uit, dan is de motor minder zuinig en schoon. Die ingreep is illegaal, ook al omdat de belasting op de oorspronkelijke cijfers is gebaseerd.