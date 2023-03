Duitse wegenwacht constateert: ‘Aantal pechgevallen met elektrische auto’s meer dan verdubbeld’

Het gebeurt meestal precies wanneer je het niet kan gebruiken: het stuur schokt, een lekke band dreigt – of je auto wil helemaal niet starten. Als al het andere niet lukt, heeft bijna iedereen tegenwoordig gelukkig een mobiele telefoon bij zich, waarmee gemakkelijk om hulp kan worden gevraagd.

Drukste dag: 17.436 hulpoproepen

In Duitsland moet je bij pech eerst je voertuig veilig parkeren, een veiligheidshesje aantrekken en vervolgens, nadat je de gevarendriehoek hebt opgesteld, achter de vangrail wachten op hulp. Die komt in Duitsland in de meest gevallen in de vorm van wegenwacht van de Adac. Deze evenknie van de Nederlandse ANWB kwam vorig jaar ruim 3,4 miljoen keer in actie, oftewel gemiddeld 9352 keer per dag. De drukste dag was 19 december met 17.436 hulpoproepen.

De meest voorkomende oorzaak van pech bij auto's met een verbrandingsmotor was een mankement aan de accu. In maar liefst 43,2 procent van de gevallen was dit de oorzaak van de pechmelding. Op de tweede plaats volgen storingen aan de motor of het motormanagement (23,8 procent), waaronder problemen met de injectie, ontsteking of sensoren. De derde plaats gaat naar problemen met de generator, de starter, het elektrische systeem van het voertuig of de verlichting.

Aantal pechgevallen elektrische auto's verdubbeld

Het aantal elektrische auto's met pech steeg fors, aldus de Adac. In 2021 moesten ze nog zo’n 25.000 keer uitrukken voor puur elektrische voertuigen en plug-inhybrides, vorig jaar verdubbelde dat aantal naar 52.000 pechgevallen. Dat komt volgens de Adac door een sterke stijging van het aantal nieuw geregistreerde elektrische voertuigen vorig jaar. Ook bereiken veel elektrische auto’s nu een leeftijd waarop ze kwetsbaarder worden. De belangrijkste oorzaak van storingen is dezelfde als bij verbrandingsmotoren: in meer dan 50 procent van de gevallen vormde ook hier de startaccu het probleem.