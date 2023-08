Duitser krijgt offerte voor vervangingsonderdeel van zijn Hyundai SUV: 104.000 euro

Toen de Duitse Hyundai-eigenaar Till Westberg na zeven jaar en 84.000 probleemloze kilometers plotseling stilviel met zijn SUV, liet hij hem slepen naar de dealer. Daar werd hem een offerte voor de reparatie voorgelegd. Op die offerte stond een bedrag van maar liefst 103.764,17 euro vermeld, waarmee zijn auto in een klap total loss kan worden verklaard.

Westberg, it’er van beroep, heeft dan ook geen gewone auto, maar een Hyundai ix35 FCEV. Dat is een van de eerste productieauto’s met een waterstofaandrijving en het belangrijkste onderdeel van die auto's is de brandstofcel. Daarin wordt waterstof uit een tank aan boord gecombineerd met zuurstof uit de lucht. De cel wekt elektriciteit op, die vervolgens weer een elektromotor aandrijft.

Zuiver water als uitstoot

Velen beschouwen de brandstofcelaandrijving als dé technologie van de toekomst, omdat er geen extreem zware accu's voor nodig zijn. En in plaats van uitlaatgassen blijft alleen zuiver water over. Het nadeel is dat er relatief veel energie verloren gaat. Niet alleen bij het maken van de waterstof - waarvoor elektriciteit nodig is - maar ook voor het in de auto omzetten van waterstof naar elektriciteit.

Dat laatste gebeurt dus in die brandstofcel. Westberg was vanaf het begin enthousiast over zijn auto: ,,De Hyundai accelereerde snel, reed bijna geruisloos en legde 450 tot 500 kilometer af. Super geschikt voor dagelijks gebruik”, zei hij tegen de Duitse krant Bild. Hij kocht de auto in 2015 omdat er volgens hem betere oplossingen zijn dan de verbrandingsmotor. Aanvankelijk reed hij zelfs 114 kilometer om te tanken bij een van de weinige tankstations voor waterstof.

Pionier op gebied van brandstofceltechnologie

Westberg vindt dat Hyundai de auto, die volgens hem nog niet klaar was voor serieproductie, moet terugnemen, al is de fabrieksgarantie van vijf jaar allang verlopen. Tegenover Bild laat een woordvoerder van Hyundai weten: ,,De reparatie is zo duur, omdat het om een zeldzaam model gaat. De ix35 was een pionier op het gebied van brandstofceltechnologie.” Het model is gemaakt van 2013 tot 2018. In totaal werden er ongeveer 1.000 exemplaren verkocht.

Reclameblunder met iX35 Fuel Cell

Hyundai blunderde tijdens de introductie van deze Hyundai met een reclamefilmpje waarin een treurige man een zelfmoordpoging onderneemt. De Engelse Hyundai-tak toonde de commercial op televisie. In de reclame is te zien hoe een man zich in zijn auto opsluit nadat hij een slang van de uitlaat naar het raam heeft geleid om zo te stikken in de uitlaatgassen. De grap was dus dat hij zich in een Hyundai iX35 Fuell Cell bevindt, die alleen waterdamp uitstoot. Hyundai bood excuses aan en de commercial verdween snel van de buis.

Prijs per kilo

Hyundai heeft nog altijd een auto op waterstof te koop. Dit is de Nexo, die zo'n 70.000 euro kost. En bij Toyota is de Mirai te koop. Dat model is ongeveer even duur als de Hyundai Nexo. Verder zijn er geen fabrikanten die deze auto's te koop aanbieden. Nederland telt op dit moment 19 waterstoftankstations, maar dat aantal groeit snel. Waterstof wordt niet verkocht per liter maar per kilo. Een kilo kost ongeveer 15 euro en op een kilo kunnen dit soort auto's ongeveer 100 kilometer rijden.