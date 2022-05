Duizenden Volvo’s kunnen plotseling op hol slaan of compleet stilvallen

Elektri­sche auto Polestar 2 kan plotseling stilvallen: fout in de software

Automobilisten die in de gloednieuwe Polestar 2 rijden, moeten deze terugbrengen voor het herstellen van een fabrieksfout. Er is een fout in de software geslopen waardoor de elektrische auto plotseling kan stilvallen. In totaal worden meer dan tweeduizend auto’s van het nieuwe merk teruggeroepen.

