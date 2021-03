Dure auto waarmee klant heel Europa doorreed eindelijk terug bij garagebedrijf

Peterman stuurde er meteen een deurwaarder op af, die de auto liet wegslepen. De vondst komt een dag nadat de Almelose rechtbank uitsprak, dat Peterman Exclusief de niet betalende klant Mark de J. (39) uit het Gelderse Hengelo maximaal drie maanden mocht laten opsluiten in het huis van bewaring tot de man de dure Lexus waarvoor hij niet heeft betaald bij Peterman had ingeleverd.

Lees ook PREMIUM Garage wil klant laten gijzelen die dure auto meenam en er nu heel Europa mee doorrijdt

Oplettende lezer

„De auto is teruggevonden naar aanleiding van een bericht in de krant. Een oplettende lezer zag hem staan”, meldt een woordvoerder van Peterman. Het garagebedrijf uit Enschede kreeg dinsdag van de rechtbank in Almelo toestemming zogeheten lijfsdwang toe te passen bij De J., die sinds augustus vorig jaar in de Lexus RC300h rondreed en onvindbaar was. Peterman Exclusief had de auto in goed vertrouwen aan De J. meegegeven, omdat de autodealer dacht dat het met de betaling wel goed zou komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alleen aanbetaling gedaan

De vader van De J. is al jarenlang klant bij Peterman en daarom mocht de zoon in eerste instantie volstaan met een aanbetaling van 2000 euro. Hij zou in oktober het resterende deel van de koopsom - 24.000 euro - betalen, maar dat is nooit gebeurd. Ondertussen betaalt Peterman nu ook de verkeersboetes, wegenbelasting en verzekering voor De J., want aangezien de auto nog niet is overgeschreven op naam van De J. komen de rekeningen bij de autodealer binnen.

Rechter gewraakt

De J. heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij volgde de eerste rechtszaak die tegen hem gevoerd werd, vorig najaar bij de rechtbank in Zutphen, vanuit het buitenland via Skype in de Lexus. Hij wist de zaak enkele maanden te rekken door tot twee keer toe de rechter in Zutphen te wraken. De J. meldde zich donderdag bij de deurwaarder met de mededeling dat hij net van plan was de auto terug te brengen naar Enschede. Hij heeft de sleutels nog in zijn bezit. „Die zou hij bij de deurwaarder komen afgegeven. Daar hopen me dan maar op”, aldus een woordvoerder van Peterman.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.