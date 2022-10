‘Echt, elke 100 kilometer afkoppelen?’ Zo reis je met een elektrische auto én caravan

Het gemak waarmee deze Volvo C40 onze Bürstner 420 TN Sportiv over de Champs-Élysées trekt, is verbluffend. Het is dat de caravan wat wild stuitert over de kinderkopjes in de Franse hoofdstad, maar verder voelt het geen moment alsof er bijna duizend kilo extra achter de elektrische auto hangt. Het volgende verkeerslicht springt op groen en zo rollen we moeiteloos langs de Arc de Triomphe: dit voelt als vakantie!

Volledig scherm De elektrische Volvo C40 en Bürstner onderweg in Parijs. © Luigino Clarinda

In theorie zijn elektrische voertuigen (EV’s) zoals deze Volvo dan ook ideale trekauto’s. In dit geval beschikken we over twee elektromotoren die samen 300 kilowatt (408 paardenkrachten) aan vermogen richting alle vier de wielen sturen. Vanaf stilstand staat er een bootlading trekkracht paraat en het trekkende voertuig profiteert van een flink eigen gewicht. Met 1945 kilo is de C40 Recharge Twin Pure Electric – aangenaam – bepaald geen vederlichte ballerina, maar met een caravan aan de haak is dat alleen maar een voordeel: hij mag 1800 geremde kilo’s trekken.

Die theorie is mooi, maar hoe is het in de praktijk om daadwerkelijk op vakantie te gaan met een elektrische trekauto en een middelgrote caravan? Wat doet dat met je rijbereik, hoeveel vaker moet je laden onderweg – en hoe eenvoudig gaat dat met zo’n combinatie? Dat ontdek je maar op één manier: uitproberen!

Volledig scherm Daar sta je dan: een gloednieuwe laadpaal bij de Lidl in Lille, die helaas nog niet blijkt te werken... © Luigino Clarinda

Heen zonder, terug met caravan

Het laagseizoen is een mooi moment voor zo’n proef op de som, als voorbereiding op het komende kampeerseizoen. We maken een retourtje Frankrijk vanaf de Jaarbeurs in Utrecht, waar elk najaar traditioneel de Kampeer en Caravan Jaarbeurs plaatsvindt. De heenweg gaat met de Volvo zónder caravan, want op een gemoedelijke stadscamping in het hart van Parijs wacht de Bürstner op ons om gerepatrieerd te worden. Op de terugweg mag de C40 dus aan de bak: wat zal de impact van zo’n mobiel vakantiehuis zijn?

Volgens Volvo haalt de C40 in kwestie zo’n 438 kilometer per laadbeurt; niet genoeg voor een enkeltje van Utrecht naar Parijs. De camping ligt 483 kilometer van de Jaarbeurs, maar al ter hoogte van IJsselstein voorspelt de auto dat we hooguit 340 kilometer redden. In dit geval denkt de ingebouwde Google-navigatie actief mee door zelf laadstops aan de route toe te voegen (dat is helaas nog niet altijd standaard, zelfs niet in de modernste elektrische auto’s), maar de eerste paal vlakbij Lille voorspelt weinig goeds.

Het laadpunt bij de lokale Lidl is fonkelnieuw, maar nog niet aangesloten. Dit is precies de reden waarom je altijd zo’n twintig procent accureserve over wilt hebben voordat je gaat laden: mocht een laadpunt niet werken, kun je nog door naar de volgende. Het lijkt er overigens wel op dat België en Frankrijk eindelijk wakker worden en in een fatsoenlijk laadnetwerk investeren: veel te laat, maar het aantal bruikbare palen begint zowaar rap toe te nemen – al vind je ze soms echt in the middle of nowhere. Een goede tip: zet een paar actuele laadpaalapps op je telefoon, zoals ‘Chargemap’ en ‘A Better Route Planner’. Deze weten waar werkende laadpalen staan en vormen een prettig extra vangnet.

Volledig scherm De krap duizend kilo zware Bürstner is een eitje voor de Volvo C40. Wel stijgt het energieverbruik enorm. © Luigino Clarinda

Als een föhn op een sneeuwbal

Na de Périphérique, met zijn stroperige slakkengang, rolt de C40 zonder noemenswaardige problemen onder de slagboom van Camping de Paris door. Ruim zes uur hebben we er over gedaan met een gemiddeld energieverbruik van 21,5 kilowattuur per honderd kilometer. Daarvoor was één laadstop van een krappe drie kwartier in principe voldoende. De tweede, een sessie van twintig minuten ter hoogte van Saint-Witz, diende vooral om met een riante accureserve aan te komen in de stad. Je weet immers maar nooit of de camping een laadpaal heeft.

Een goede nacht, een campingcroissant en het traditionele rondje Eiffeltoren later zoeft de Volvo mét Bürstner over de Autoroute richting het noorden. In Frankrijk mag je ook met caravan 130 blijven rijden, maar dat blijkt een héél slecht idee in een elektrische auto. Omdat zo’n hoog ‘huis’ achter de trekauto veel meer wind vangt, werkt de caravan als een opengeklapte parachute. De luchtweerstand van de relatief lichte Bürstner is bij 130 kilometer per uur zo hoog, dat het accupercentage veel sneller daalt dan gehoopt: bij dit tempo is het echt alsof je een föhn op een sneeuwbal richt.

Volledig scherm Onhandig gehannes: bij elke snellader moet de caravan worden afgekoppeld. © Luigino Clarinda

We verlieten Parijs met zestig procent acculading, maar al na krap honderd kilometer waarschuwt het dashboard dat de Volvo spoedig aan de lader moet. Met zes procent over bereikt de combinatie het laadstation van Aire de Ressons-Est, vlakbij Compiègne. En dan? Dan ontdek je het grootste obstakel van elektrisch reizen met een caravan: bij elke laadstop moet de Bürstner van de trekhaak af, omdat de Volvo anders niet bij de laadpaal kan. Dat ligt niet aan onze combinatie, maar aan het feit dat geen enkele laadpaalaanbieder rekening heeft gehouden met aanhangwagens. Dit levert – elke laadbeurt – dus gehannes, irritatie en vieze handen op. En dan is het tijdens onze testtrip erg rustig langs de Péage: hoe moet dit zijn als er komende zomer andere caravanners ook hun EV willen laden en de parkeerplaatsen vol zijn? Mon dieu.

‘Wat een gedoe, joh!’

Naarmate Nederland dichterbij komt, daalt de snelheid naar ongeveer negentig kilometer per uur en scoort de Volvo iets betere cijfers. Maar nog altijd schommelt het energieverbruik van de twee elektromotoren rond de 38 kilowattuur per honderd kilometer: bijna twee keer zo hoog als op de caravanloze heenweg! Het blijft dus elke honderd à honderdvijftig kilometer tijd voor een onvrijwillige pauze: bij het Franse Dourges, het Belgische Nazareth en bij Hazeldonk-Oost rolt de losgekoppelde Bürstner een parkeervak in. ,,Ik kan nog ruim 700 kilometer op mijn tank!”, klinkt het plagerig vanuit de begeleidende bestelbus die onder meer ons camerateam vervoert. Op diesel. ,,Wat een gedoe, joh!”

Inderdaad, het regelmatige en verplichte afkoppelen van de caravan maakt het reizen met deze combinatie tot een grotere opgave dan verwacht. Hierdoor is er met een elektrische auto geen sprake meer van ‘even tussendoor snelladen’, maar van een piepkleine (maar ongewenste en herhaaldelijke) logistieke operatie. Daar moet je je voor vertrek dus echt even op instellen en de juiste voorbereidingen voor treffen.

Volledig scherm Terwijl de Volvo C40 staat te laden, moet de caravan even apart in een eigen parkeervak staan. © Luigino Clarinda

Een geruststelling: mettertijd zal dit alleen maar beter en eenvoudiger worden. Nieuwere elektrische auto’s kunnen steeds sneller lader en worden alsmaar efficiënter, waardoor ze beter inzetbaar zijn op lange reizen dan de Volvo in dit verhaal. Op hun beurt hebben veel hedendaagse caravans niet alleen een lager gewicht dankzij innovatieve materialen en slimmere constructietechnieken, maar vooral ook een veel betere stroomlijn dan ‘onze’ betaalbare, maar twintig jaar oude Bürstner. Van die vooruitgang word je blij zodra je met je EV en een caravan op reis gaat. Maar wat écht welkom is, zijn slimmer vormgegeven laadstations die ook rekening houden met Hollandse vakantievierders.

