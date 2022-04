Een wervelstorm sloopte de bus van kunstenaar Yvo (48), dus zocht hij een nieuw pronkstuk

Beeldend kunstenaar Yvo reed jarenlang in brandweerbussen. Omdat hij ze leuk maar ook praktisch vond. ,,Ze vallen op, en dat is met mijn werk wel handig. Iedereen herkende me.’’ Toen Yvo twee jaar geleden naar de Praxis moest, parkeerde hij zijn brandweerbus op het terrein. Het stormde die dag en toen Yvo na zijn aankoop de bouwwinkel wilde verlaten, hield het personeel hem tegen. ,,Achteraf was dat maar goed ook.’’