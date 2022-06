Al 136 jaar proberen ontwerpers en technici het stuurwiel te moderniseren. Het is het belangrijkste, maar ook minst ontwikkelde bedieningselement in auto’s. Net als de ruitenwisser werkt het in de basis nog steeds exact hetzelfde als bij de eerste auto’s. Bovendien is de besturing onhandig, omdat je soms veel moet hoepelen om een scherpe bocht te nemen. En het is een uiterst gevaarlijk onderdeel bij aanrijdingen.

‘Juridische obstakels voor joystickbesturing zijn verdwenen’

Kortom: tijd voor wat nieuws, zou je zeggen. Tot voor kort waren nieuwe initiatieven lastig, omdat er juridisch gezien altijd een mechanische verbinding verplicht was tussen stuur en wielen. Maar nu ook in auto's het ‘drive by wire’-principe oprukt, waarbij zaken als remmen en sturen - net als in vliegtuigen - via elektronica kunnen worden bediend, groeien de mogelijkheden snel.

De joint venture Schaeffler-Paravan uit Duitsland ontwikkelt en test momenteel met joystickbesturing in de autosport en binnenkort zullen ook productieauto’s volgen. Het idee is niet nieuw: Mercedes liet journalisten al in 2004 als test met joysticks rijden. Toen mocht het nog niet, maar nu staat de regelgeving besturing met elektrische impulsen in plaats van een vaste verbinding onder bepaalde voorwaarden toe. En de bediening werkt net als in een computerspel: links is naar links, rechts is naar rechts, naar voren is gas en naar achteren remmen.

Achteraf inbouwen ook mogelijk

De joystickbesturing van Paravan wordt als baanbrekend beschouwd. Daarom stapte toeleveranciersgigant Schaeffler in en ging die een joint venture aan met het bedrijf. In 2023 moet de besturing in serieproductie op de markt komen.

Het systeem kan zelfs achteraf worden ingebouwd. De voordelen zijn evident: nooit meer klappen die via het stuur worden doorgegeven als je door een kuil rijdt, sturen kost geen kracht meer en ook hebben assistentiesystemen het gemakkelijker omdat het stuur niet meer bewogen hoeft te worden bij het corrigeren van de koers.

‘Ook merken als Mercedes en BMW zijn al langs geweest’

Nu het systeem sinds kort voldoet aan de ISO-veiligheidsnormen, staan fabrikanten volgens het bedrijf in de rij. ,,We hebben hier iedereen al gehad”, zegt chef ontwikkeling Hubert Hügle tegen het Duitse opinieblad Stern. ,,Ook merken als BMW en Mercedes.”

Paravan heeft veel ervaring met het ombouwen van auto’s voor bestuurders met een lichamelijke beperking. Het idee van joystickbesturing is al twintig jaar oud, maar pas nu is het technisch haalbaar. Schaeffler-Paravan is niet de enige die bezig is met joystickbesturing, maar het bedrijf stelt dat het qua ontwikkeling drie jaar voorloopt op de concurrentie.

