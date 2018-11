Elektrische auto opladen? Check hier hoeveel laadpalen jouw gemeente heeft

in kaartWaar kun je terecht om bij te ‘tanken’ met je elektrische auto? In vier jaar tijd is in Nederland het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s ruim verdrievoudigd tot 40.000 stuks. In onze regio staan er vooral veel in Arnhem.

In de gemeente Arnhem staan maar liefst 570 laadpalen, blijkt uit cijfers van Oplaadpalen.nl. Ook in Nijmegen (228) en Ede (227) is er genoeg mogelijkheid om je auto van verse stroom te voorzien.

In Westervoort (3), Renswoude (5), Sint Anthonis (6) en Mook & Middelaar (7) en Rozendaal (8) moeten elektrisch rijdende automobilisten wellicht iets langer zoeken.

De rest van Nederland

Volledig scherm © ANP Laden in de Randstad is geen probleem. Daar schieten de laadpalen als paddenstoelen uit de grond. Amsterdam: 3839 stuks, Rotterdam 2436, Den Haag 2081 en Utrecht telt 2081 laadpalen. In de dunbevolkte randen van het land moet de elektrische rijder goed zoeken en plannen als de accu leegt dreigt te raken. Op provinciaal niveau blijven met name Groningen, Zeeland, en Drenthe achter met minder dan 600 laadpalen per provincie. Ter vergelijking: in Gelderland staan 3437 palen.

Ambities

Die ruim 40 duizend laadlocaties door heel Nederland lijken heel wat, maar het is nog lang niet genoeg voor de ambities van de regering Rutte. In 2020 moet 10 procent van het aantal verkochte auto's volledig elektrisch zijn. En in 2030 moeten er 3 miljoen volledig elektrische auto's rijden.

Er rijden nu ruim 132 duizend auto's (deels) op elektriciteit, blijkt uit cijfers van de RDW. In dat cijfer zitten zowel de plug-in hybrides (auto’s op benzine met een ook een elektrische motor en accu) als de volledig elektrische auto’s. Plug-ins werden populair vanwege gunstige fiscale regels voor leaserijders. Maar onduidelijk is hoe trouw deze leaserijders tegenwoordig hun auto inpluggen. Eerder bleek dat leaserijders met een Mitusbishi Outlander plug-in dat nauwelijks deden. Hun benzineverbruik was daardoor niet 1 op 52 maar 1 op 15. Er rijden momenteel 34.000 volledig elektrische auto's, op een totaal van bijna 10 miljoen auto's.

Privé en openbaar

Die auto's zijn niet alleen op de openbare laadpalen aangewezen. Wie de ruimte heeft, laadt thuis op eigen terrein op, of bij de werkgever. Naar schatting zijn er 93.000 privé-laadpalen, schatten de energiebedrijven. Mogelijk is dat een verklaring voor het geringe aantal laadpalen in de buitengebieden. Daar wonen de meeste mensen ruimer dan in de Randstad.