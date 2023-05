‘Elektrische auto verbruikt tot 600 euro per jaar in stilstand’ en zo kun je dit vermijden

Re.alto is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de uitwisseling van energiedata. Het heeft een overeenkomst met verschillende autofabrikanten om geanonimiseerde data van elektrische voertuigen uit te lezen. ,,Wagenparkbeheerders meldden ons dat het ingeschatte verbruik vaak niet overeenkomt met het reële verbruik", legt Dieter Jong van Re.alto uit. ,,Die vaststelling zette ons ertoe aan om het verbruik van elektrische auto's exact te analyseren.”

3 kilowattuur per dag

Dieter Jong en zijn team stelden vast dat het meerverbruik vooral te wijten is aan de energieconsumptie in stilstand. En dat verlies bleek groter dan algemeen verondersteld. ,,Auto's die een hele dag stilstaan, verbruiken – afhankelijk van het type – ongeveer 3 kilowattuur per dag. Dat is goed voor ruim 1000 kilowattuur per jaar”, zegt Jong. ,,Wanneer we dat verbruik afzetten tegen de huidige energieprijzen, dan kom je al snel uit op een bedrag dat boven de 600 euro ligt.”

Maar wat verklaart nu dat verbruik in stilstand? ,,Een elektrische auto stuurt constant informatie door naar de app van de gebruiker", zegt Jong. ,,Dat varieert van de temperatuur en de batterijstatus tot de meterstanden. Alleen is een elektrische auto gemaakt om te rijden en niet om data door te sturen. Dat proces verbruikt veel meer energie dan bijvoorbeeld bij een smartphone het geval is. Het lijkt me dus logisch dat autofabrikanten ervoor gaan zorgen dat die data efficiënter doorstromen.”

Slaapstand als alternatief

Als eigenaar van een elektrische auto bestaat de enige oplossing er volgens Dieter Jong uit om de auto in slaapstand te plaatsen. ,,Toch verkiezen de meest eigenaren de stand-bymodus, omdat je in slaapstand niet langer verbonden bent met de mobiele app en de connectie bij het opstarten enkele minuten in beslag neemt. Zeker wie over een bedrijfsauto beschikt, zal die moeite waarschijnlijk niet nemen.” Jochen De Smet van federatie EV Belgium noemt de cijfers hoog, maar niet onrealistisch. Hij roept eveneens autofabrikanten op om het energieverbruik van datadoorstroming softwarematig aan te pakken.

