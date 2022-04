Elektrische Mercedes rijdt meer dan 1000 kilometer met volle accu: praktijktest geslaagd

Mercedes had op papier een actieradius van 1000 kilometer aangekondigd voor zijn EQXX. Tijdens een door de Duitse keuringsautoriteit TÜV gecontroleerde rit over de Alpen bewees het studiemodel dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk mogelijk is.

De EQXX is een conceptauto waarin allerlei baanbrekende technieken zijn toegepast die we over enkele jaren terug zullen zien in productiemodellen. In het geval van de EQXX lag de nadruk vooral op een grote actieradius, want dat lijkt dé troef om het grote publiek massaal tot elektrisch rijden te verleiden.

Volgens de computerberekeningen zou de innovatieve Mercedes meer dan 1000 kilometer ver kunnen komen op één lading. Dat dat geen valse belofte is, bleek tijdens een praktijktest. Het was de eerste keer dat de auto de openbare weg opging.

Na de 1008 kilometer lange rit van Sindelfingen in Duitsland naar Cassis aan de Côte d’Azur in Frankrijk, zat er volgens de boordcomputer voor nog eens 140 kilometer stroom in de accu’s. En dan te bedenken dat een deel van de route werd gereden bij temperaturen van maar net boven het vriespunt: allesbehalve ideaal voor de conditie van het batterijpakket. En bij de route door de bergen moesten af en toe ook forse stijgingen overwonnen worden.

Volgens Mercedes maken doorsnee elektrische auto’s ongeveer twee derde van hun energie op door de luchtweerstand. Daarom hebben de ontwikkelaars van de Vision EQXX zich vooral daarop gefocust. Dit heeft geleid tot een extreem goed gestroomlijnde auto met een zogenaamde Cw-waarde van 0,17. Zo'n getal zegt natuurlijk weinig mensen iets en dus zorgde het Duitse merk voor wat context. Een American football, een ovalen wedstrijdbal, heeft een luchtweerstandscoëfficiënt van tussen de 0,18 en 0,20. Een pinguïn doet het nog een stuk beter dan de EQXX, met een Cw-waarde van slechts 0,05.

Gewichtsbesparing

Ook gewichtsbesparing speelde een rol. De auto weegt 1750 kilo en dat is verrassend weinig voor een elektrisch model. Dat komt vooral door het nieuwe batterijpakket, dat de helft kleiner is en ook 30 procent lichter dan het accupakket in het huidige elektrische topmodel van Mercedes, de EQS. Toch is geen gebruik gemaakt van de veelbelovende solid-state batterij. In deze Mercedes zitten gewoon lithium-ion batterijcellen zoals die in zo'n beetje alle elektrische en hybride auto's van dit moment te vinden zijn.

Het batterijpakket van de EQXX is minder dan 100 kWh groot en werkt met een bijzonder hoge spanning van meer dan 900 volt. Dat is zelfs meer dan de 800 volt die Porsche, Audi en Hyundai/Kia momenteel toepassen, terwijl de meeste merken, zoals ook BMW, nog altijd met 400 volt werken.

Op 5 april om 07.00 uur reed de Vision EQXX vanuit het Duitse Sindelfingen naar Cassis in het diepe zuiden van Frankrijk. De rit voerde via de de Gotthardtunnel en Milaan. Volgens Mercedes-Benz reed de Vision EQXX met het reguliere verkeer mee en zaten er geen mensen achter het stuur die extreme records probeerden te vestigen.

De gemiddelde snelheid bedroeg 87,4 km/u. Op de snelweg werd zelfs even de 140 km/u gehaald. De zonnepanelen in het dak leverden de auto volgens Mercedes-Benz 25 kilometer extra rijbereik op. Het gemiddelde verbruik bedroeg 8,7 kWh per 100 kilometer.

Mercedes-Benz wil al over twee jaar een auto uitbrengen waarin de technologie uit dit conceptmodel verwerkt is. Waarschijnlijk wordt dat een compacte gezinsauto in het formaat van de huidige A-klasse sedan, maar dan wel met een coupé-achtige daklijn, vanwege de ideale stroomlijn.

