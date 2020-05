Elon Musk dreigt: ‘Ik vertrek met Tesla uit Californië’

Topman Elon Musk dreigt zijn automerk Tesla uit Californië terug te trekken. Hij vindt dat de plaatselijke autoriteiten het hem daar te lastig maken, in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus. Via Twitter, zijn geliefde spreekbuis, verkondigde Musk afgelopen weekend dat Tesla op het punt staat naar een andere Amerikaanse staat, Texas of Nevada, te verhuizen. Daarbij zou het om te beginnen om het hoofdkantoor van Tesla gaan. Maar Musk sluit ook verplaatsing van de complete autofabriek niet uit.

Opmerkelijk genoeg heeft Musk zijn tweets inmiddels van zijn Twitter-account verwijderd. Ze leidden tot verhitte discussies op sociale media. Eind vorige week kreeg Musk van de plaatselijke autoriteiten te horen dat zijn autofabriek de productie nog steeds niet mag opstarten. En die mededeling is bij Musk duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Tesla is de laatst overgebleven autofabriek in Californië‘’, pepert hij de autoriteiten in. En hij voegt eraan toe dat Tesla een belangrijk exportproduct is. In Californië biedt zijn automerk ongeveer aan 20.000 mensen werkgelegenheid.

Dat Musk op oorlogspad is, blijkt ook uit het feit dat hij zegt de autoriteiten van Alameda County voor de rechter te willen slepen. Hij heeft het in zijn aanklacht met name voorzien op de ‘Interim Health Officer’, de ambtenaar die verantwoordelijk is voor de bestrijding van het coronavirus. Die handelt volgens Musk in strijd met het beleid van de gouverneur van Californië én president Trump.

Fascistisch

Vorige maand bestempelde Musk de overheidsmaatregelen in het kader van de cornoavirus nog als fascistisch. Hij vindt het ‘stompzinnig dat mensen in hun huizen opgesloten worden’. ,,Dat is geen democratie, dat is geen vrijheid‘’, aldus Musk.

Tesla is qua verkoopaantallen nog altijd een kleine speler in de auto-industrie. Maar met een beurswaarde van 140 miljard euro is het merk meer waard dan Volkswagen, Daimler en BMW bij elkaar. De in 2003 opgerichte autofabrikant heeft in 2010 in Fremont, bij San Francsico, een bestaande autofabriek van Toyota overgenomen. Tesla betaalde er destijds 42 miljoen dollar voor, maar zegt inmiddels miljarden dollars in deze fabriek te hebben geïnvesteerd. Het is de enige fabriek waar de Model S, X én Y worden geproduceerd. In het Chinese Sjanghai heeft Tesla sinds kort ook een autofabriek en in Duitsland, bij Berlijn, wordt momenteel de eerste Europese fabriek gebouwd.

Villa's

Vorige week zorgde Musk ook al voor oproer via Twitter. Toen lliet hij weten vrijwel al zijn ‘fysieke eigendommen’. te willen verkopen. Zo biedt hij zijn drie villa’s in Californië aan met een vraagprijs van in totaal 75 miljoen dollar. Musk zegt geen waarde te echten aan bezit. Maar uit een analyse van The Wall Street Journal blijkt dat hij geld nodig heeft. De topman van Tesla én ruimtevaartbedrijf SpaceX is op papier nog zo’n 39 miljard dollar waard . Maar bij Tesla krijgt hij geen salaris. Hij wordt per prestatie betaald in pakketten met aandelenopties. En dat zou hem financieel nogal kwetsbaar maken.