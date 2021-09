Enorme ‘barnfind’ in Londen verbaast autoliefhebbers

Icoon uit de jaren 80 wordt geveild inclusief dikke stoflaag van twee decennia

13 mei Veilinghuis Silverstone Auctions brengt een Ford Sierra Cosworth onder de hamer, die sinds 1998 is weggezet. De auto is compleet rijklaar, maar de stoflaag is nooit verwijderd. Waarschijnlijk om het ultieme 'barnfind-gevoel’ op te wekken.