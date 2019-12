Enorme prijsverschillen nieuw rijbewijs per gemeente: van 32,95 tot 102,45 euro

Voor een nieuw rijbewijs ben je in de ene gemeente veel duurder uit dan in de andere. Dat blijkt uit onderzoek van Independer. De kosten voor een nieuw rijbewijs, nadat het is gestolen of kwijtgeraakt, variëren van 32,95 euro tot 102,45 euro. Voor een spoedaanvraag moet tussen de 67,05 euro en 136,55 euro worden betaald.

Veel gemeenten rekenen bovenop de vastgestelde vervangingstarieven nog vermissingskosten en die verschillen flink per gemeente. Vergelijkingssite Independer bracht voor alle Nederlandse gemeenten in kaart wat een nieuw rijbewijs kost bij verlies, inclusief bijzondere tarieven en aanvullende toeslagen. In Veldhoven krijg je voor 32,95 euro een nieuw rijbewijs, maar in Arnhem kost het je 102,45 euro. De totale kosten voor de spoedaanvraag van een vervangend rijbewijs bedragen in Veldhoven 67,05 euro en in Arnhem meer dan het dubbele: 136,55 euro.

Maximumtarief

Gemeenten mogen voor vervanging van een rijbewijs een maximumtarief van 39,78 euro hanteren. Maar sommige gemeenten rekenen een lager tarief en een enkele gemeente hanteert een iets hoger tarief. Daar bovenop brengen de gemeenten een ‘rijkskostencomponent’ in rekening: dit is een vastgesteld bedrag van 9,70 euro.

Ook in de zogenaamde vermissingskosten zijn grote verschillen te zien. Deze kosten voor vermissing of diefstal mogen gemeenten sinds 2014 niet langer in rekening brengen voor verloren of gestolen reisdocumenten en ID-kaarten, maar wél bij rijbewijzen. Ongeveer een op de drie gemeenten doet dit ook en zij mogen zelf bepalen hoe hoog die kosten zijn. In de gemeente Arnhem liggen de vermissingskosten met 63 euro het hoogst. De vermissingskosten in Deurne zijn met 10,15 euro het laagst.

De meeste gemeenten zitten op één lijn wat betreft de aanvullende kosten bij spoedaanvragen. Veel gemeenten rekenen hiervoor namelijk een toeslag die rond de 34 euro schommelt. Maar er zijn uitzonderingen. Zo rekenen de gemeenten Nijmegen, Hof van Twente en Etten-Leur meer dan 40 euro.

Onverzekerd

,,Mensen die zonder geldig rijbewijs deelnemen aan het autoverkeer zijn in principe onverzekerd,” zegt Suzan Samson van Independer. ,,Als je na een ongeval niet direct een geldig rijbewijs kunt laten zien, kan de verzekeraar ervoor kiezen om coulant te zijn. In dat geval moet je wellicht achteraf aantonen dat je rijbewijs ten tijde van het ongeval geregistreerd was. Wettelijk is rijden zonder geldig rijbewijs strafbaar en de politie kan je hiervoor een boete opleggen.”

Samson heeft ook nog een tip: ,,Als je rijbewijs uit huis gestolen is, dan kun je de kosten claimen via je inboedelverzekering. Is hij uit je auto gestolen? Dan kun je niet claimen op de autoverzekering maar ook dan kan je meestal een beroep doen op de inboedelverzekering.”