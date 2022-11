EU-voorstel: ook uitstootnormen voor elektrische auto's

Zo trof Pieter (68) zijn auto aan: raam eruit, bumper eraf, koplampen weg én motorkap gestolen

Raam eruit geslagen, bumper eraf, koplampen eruit, motorkap eraf. De 68-jarige Pieter kon dinsdagochtend wel door de grond zakken, toen hij zijn Renault Clio – of wat daar nog van over was – zag staan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De voorkant van de auto bleek volledig gestript: ,,Het is heel triest.”

1 november