Europese dieselauto’s stoten te veel stikstof uit

Plan om auto’s van wanbeta­lers automa­tisch uit te schakelen

Autofabrikanten gaan in de toekomst auto's uitschakelen wanneer klanten hun rekeningen niet betalen. Ford is het eerste bedrijf dat een patent heeft verkregen om debiteuren gek te maken - tot en met het, in de toekomst, autonoom laten wegrijden van de auto.