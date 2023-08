Ferrari- en Lamborghini-eigenaren moeten in deze deelstaat speciaal rijbewijs halen

Wie in Zuid-Australië in een snelle sportwagen wil rijden, moet straks over een speciaal rijbewijs beschikken. Ook mogen bestuurders van dikke Ferrari's en Lamborghini's op de openbare weg niet de tractiecontrole uitschakelen of in de sportstand rijden.

Vanaf 1 december 2024 moeten Zuid-Australische chauffeurs een nieuw rijbewijs hebben om snelle sportwagens te besturen. Deze speciale ‘U-klasse’-licentie is nodig wanneer je een auto bestuurt met een vermogens/gewichtsverhouding van meer dan 375 pk (276 kW) per 1000 kilogram. Het gaat hierbij uitsluitend om auto's met een gewicht van minder dan 4500 kilogram.

Dood van voetganger door Lamborghini

De regering zegt dat ongeveer 270 auto-eigenaren in de staat volgend jaar een nieuwe licentie moeten behalen om legaal in hun supercars te mogen rijden. Om deze nieuwe U-klasse licentie te verkrijgen hoeven ze voorlopig alleen een online training volgen. Die wordt momenteel ontwikkeld. Aanleiding is de dood van de 15-jarige Sophia Naismith in 2019. Ze kwam om het leven nadat de bestuurder van een Lamborghini Huracán de controle over zijn auto verloor en het overstekende meisje aanreed.

Boete van 5000 euro

De wet verbiedt bestuurders van dit soort auto’s ook om rijassistentiesystemen uit te schakelen, zoals elektronische stabiliteitscontrole, ABS of tractiecontrole. Wie dat wel doet kan vanaf 1 december een boete van zo'n 5000 euro krijgen. Veiligheidswaarschuwingssystemen zoals Lane Keep Assist en parkeersensoren mogen wel worden uitgeschakeld onder de nieuwe wet.

Sportstand maakt auto moeilijker bestuurbaar

Bestuurders die een ongeluk veroorzaken met een ‘ultrakrachtig voertuig’ dat in de zogeheten sportmodus staat, wat resulteert in de dood of ernstig letsel, zullen nu worden vervolgd voor ‘een zware overtreding’ onder de nieuwe regels. Door een ultrasnelle auto in de sportstand of een andere vergelijkbare modus te zetten, wordt de auto responsiever en gevoeliger voor input en wordt de motor krachtiger en agressiever, waardoor hij volgens de Australische overheid moeilijker te besturen is.

Geen vrijstelling

Een woordvoerder van de regering vertelde aan CarExpert dat zij verwacht dat de nieuwe cursus begin volgend jaar beschikbaar zal zijn. ,,Zodra de training beschikbaar is, zullen alle bestaande UHPV-bestuurders en eigenaren deze training moeten volgen om een U-rijbewijs te verkrijgen als ze na 1 december 2024 een ultrasnelle auto willen blijven besturen. Er is geen vrijstelling voor coureurs of mensen met extreem veel rijervaring met snelle sportwagens.’’