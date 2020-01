Flitscontroles zinloos door verklik-app

VIDEO / RIJ-IMPRESSIE Vlaggen­schip én zuipschuit: de nieuwe Audi S8 is even briljant als misplaatst

6:30 Enerzijds is het belachelijk dat Audi in deze tijden vol klimaatdiscussies nog een supersnelle, brandstof slurpende toplimousine maakt. En toch, zodra je met deze nieuwe S8 op pad bent, wil je niets liever dan gas geven en je onderdompelen in alle technologie die dit Duitse vlaggenschip een even onzinnige als fantastische machine maakt.