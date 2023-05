Flitsers of toch niet? Dit houden de nieuwe camera’s boven de A12 in de gaten

De paal met enkele camera’s staat er al dagen. Veel weggebruikers melden via hun navigatiesystemen zoals Flitsmeister en TomTom dat er een snelheidscontrole gaande is. Het werkt. Ineens wordt er braaf niet harder dan 100 kilometer per uur gereden. Spits of geen spits.

Rijkswaterstaat kent het effect, maar zegt dat de camera’s er om een heel andere reden hangen: onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen. ,,Van vrachtverkeer met die oranje bordjes aan de voertuigen wordt alleen dat bordje vastgelegd. Geen kentekens en al helemaal geen snelheid, aldus woordvoerder Esther de Graaf.

Vervoer over water

Snelwegen zoals de A12 kennen, legt ze uit, een zogeheten risicoplafond. Om de zoveel tijd wordt op wegvakken onderzocht of het aantal voertuigen dat gevaarlijke stoffen vervoert, nog onder dat plafond blijft. ,,Wij doen alleen het monitoren of er nog aan dat plafond wordt voldaan. Dus het vastleggen van de oranje classificatieborden op bijvoorbeeld tankauto’s. Het resultaat gaat naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat die bij overtreding van het plafond maatregelen kan treffen.’’

Tot de mogelijkheden, heeft ze uitgezocht, behoort het via andere routes rijden van vrachtauto’s die gevaarlijke stoffen vervoeren. ,,Of bijvoorbeeld meer vervoer over water in plaats van over de weg.’’

Het is overigens de tweede periode dat de camera’s hier in de berm langs de A12, niet ver voor de afslag Gouda (Goudse Poort), hangen. ,,De eerste keer was sprake van een technisch mankement, vandaar dat we het nu opnieuw doen. De camera’s blijven er hangen tot 19 mei.’’

Tot die tijd zullen de navigatiesystemen hun piepjes dus wel laten horen bij het passeren.

