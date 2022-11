Flixbus vervoerde deze zomer 34 miljoen reizigers: 'Je hoeft niet uren van tevoren aanwezig te zijn’

MIJN BLIK EN IK Rein (85) heeft een Adler, een onbekend merk: ‘Zelfde fabriek als waar die typemachi­nes werden gemaakt’

Het merk Adler: dat zegt maar weinig mensen iets. Rein van de Mast wel. Hij had er een motorfiets van, maar ruilde die om voor een auto van hetzelfde merk. Hij rijdt als enige in Nederland in dit model én doet er alles aan om dit vooroorlogse merk niet te laten verdwijnen. ,,Er zullen vast mensen zijn die de Adler-typemachines nog wél kennen.’’

