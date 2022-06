Ford roept Mustang Mach-E terug: ‘Alle Nederlandse exemplaren krijgen nieuwe software’

Deze gemeente is kampioen flitsen en dit is waarom

In de auto naar Stichtse Vecht? Dan mag je wel goed oppassen. Nergens in Nederland worden zoveel snelheidsbonnen uitgedeeld als in de gemeente net ten noorden van Utrecht. Natuurlijk is vooral de trajectcontrole op de A2 berucht, maar bijna net zo gevreesd is de flitspaal bij het dorpje Vreeland.

13:42