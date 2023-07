Geen airco? Zo houd je je hoofd koel onderweg

Tips over hoe je auto koel houdt hebben meestal betrekking op het aircogebruik. Maar er zijn in Nederland nog miljoenen auto's zonder airconditioning. Tijdens deze hete periode hebben de eigenaren van dit soort auto's het vaak zwaar, maar met deze tips kom je een heel eind.

De vooruitzichten voor de komende week zijn goed. Althans; als je auto een airconditioning heeft. Maar zonder airco is met deze hitte het flink puffen onderweg. Veel mensen reizen naar het zuiden voor de zomervakantie en daar is het op dit moment helemaal heet. Slecht nieuws voor eigenaren van met name oldtimers en youngtimers, maar ook oudere kleine auto’s hebben vaak geen airco - of deze is defect. Bovendien is er vaak geen gasvormig koudemiddel meer (Freon) voor dit soort oudere airconditioningsystemen, zo meldt de Duitse mobiliteitsbond ADAC.

Voorkom dat de warmte in je auto komt

Voorbereiding is alles. Laat de warmte niet in je auto komen, dat scheelt al enorm. Als je je auto parkeert (indien mogelijk in de schaduw natuurlijk), gebruik dan zonlicht reflecterende schermen, die vooral populair zijn bij kampeerders en die het zonlicht effectief tegenhouden. Een thermische scherm op de voorruit voorkomt dat het dashboard en het interieur van het voertuig opwarmen. Andere sets thermische matten voor de zij- en achterruiten vullen deze effectieve zonwering aan. Met kinderen aan boord zijn ook zelfklevende zonwerende folies of jaloezieën met zuignappen voor de achterruiten aan te raden. Indien niet aanwezig, werkt een lichtgekleurde badhanddoek ook voldoende.

Lichtgekleurde handdoeken op de stoelen

Heb je een auto met donkere stoelbekleding, leg dan lichtgekleurde handdoeken over de stoelen, het dashboard en het stuur. Lichtgekleurde stoelhoezen (of stof) weerkaatsen het licht en voorkomen dat je denkt dat je op een barbecue zit tijdens het rijden in de hitte. Als je in de warme auto stapt, open dan alle deuren en ramen voordat je gaat rijden, zodat de opgehoopte hete lucht kan ontsnappen. Je kunt dit proces versnellen door bijvoorbeeld het bestuurdersportier meerdere keren achter elkaar te openen en te sluiten, waardoor de hete lucht effectief uit het interieur van het voertuig wordt ‘gepompt’. En uiteraard zorgt bij het rijden in een auto zonder airconditioning de luchtstroom door geopende ramen voor een aangenaam briesje.

Natte washandjes op de ventilatie

Een truc die we kennen uit zuidelijke landen is die van een vochtige katoenen deken of een handdoek voor het kamerraam, waardoor verdampingskoeling ontstaat. Dit effect kun je in de auto ook creëren door vochtige katoenen washandjes of theedoeken voor de luchtroosters te hangen. Dit zou voor minimale koeling moeten zorgen en is zeker het proberen waard. Ook handig: watersprays (uit de koelbox) voor je gezicht of koude kompressen (ook uit de koelbox) voor de nek en onderarmen zorgen eveneens voor een welkome verfrissing, bijvoorbeeld voor oververhitte passagiers en kinderen.

Zet de ventilator in de auto

Als er geen airconditioning in de auto is, kun je voor extra koeling zorgen met een draagbare ventilator die via de boordelektronica (of sigarettenaansteker in oudere auto’s) kan worden aangesloten. Deze verbetert de luchtcirculatie in het voertuiginterieur, waardoor wachttijden bij rode lichten, spoorwegovergangen of in files draaglijker worden. Het is echter essentieel om ervoor te zorgen dat de extra in de auto geïnstalleerde ventilator niet het zicht belemmert en niet naar beneden kan vallen tijdens het remmen.

Airco-stoelhoezen

Ook fijn: in de accessoire-handel zijn speciale airco-stoelhoezen te koop voor in de auto, die ook op de sigarettenaansteker kunnen worden aangesloten en zo voor verkoeling zorgen. En uiteraard draag je in de auto luchtige en comfortabele kleding van natuurlijke materialen zoals katoen, hennep of linnen. Ze absorberen zweet, reflecteren het licht en dat voelt prettiger aan in de hitte. Mensen met lang haar moeten het naar achteren opbinden, zodat de nek niet te warm wordt.

