Gehoor geven aan terugroepactie auto is niet wettelijk verplicht

AUTO-EXPERTAutomerken roepen auto’s soms terug naar de dealer, omdat er een defect is ontdekt dat moet worden verholpen. Zo’n terugroepactie kost meestal enige tijd. ‘Kan ik aansprakelijk worden gesteld voor de schade als ik in de tussentijd betrokken raak bij een ongeval?’, vraagt lezer Ad Martens zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ‘Van de RDW ontving ik de melding van een terugroepactie. Het gaat om een defect in de rem-inrichting van mijn Opel Crossland X. Hierdoor kan het oliefilter verstopt raken met deeltjes van de distributieriem, waardoor de rembekrachtiging kan uitvallen. Mogelijk gevaar: een verkeersongeval met letselschade. De dealer meldde mij dat Opel nog niet weet hoe het defect moet worden aangepakt. Maar ik hoefde mij geen zorgen te maken en zou later nog wel een bericht krijgen. Kan ik aansprakelijk gesteld worden voor de schade bij een ongeval waarbij mijn auto betrokken is, nu ik bekend ben met dit mogelijke defect?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Nee, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Het is in Nederland nog steeds niet wettelijk verplicht om gehoor te geven aan terugroepacties. In andere landen, zoals Duitsland en Finland, is dat wel het geval.

Er wordt wel sinds 2019 over een dergelijke verplichting gesproken in politiek Den Haag. Omdat de verkeersveiligheid en het milieu met dergelijke terugroepacties gediend zijn. En er is sinds 2020 zelfs al aan aanpassing van de wet gewerkt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar concreet is dit nog steeds niet.

En als het al verplicht wordt, dan moet de autobezitter eerst herhaaldelijk op de terugroepactie gewezen zijn. U hebt na de eerste oproep onmiddellijk actie ondernomen richting de dealer. Meer kun je als consument niet doen. Voor een eventuele schadeclaim hoeft u echt niet bang te zijn.’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen. Mail je vraag naar auto@dpgmedia.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: