Gelekt: Ford’s elektrische Mustang SUV. Dit is de Mach-E

Hij moest en zou dé grote verrassing van de Los Angeles Auto Show worden, de op de Ford Mustang geïnspireerde elektro-SUV. Maar misschien had Ford er toch verstandiger aan gedaan om de online configurator (waarmee kopers hun auto kunnen samenstellen) nog even offline te houden.

De Amerikaanse website Inside-EV’s wist dankzij die per ongeluk te vroeg opengestelde configurator de hand te leggen op de eerste officiële foto's van de Mustang Mach-E, de elektrische SUV die aanstaande zondag wordt onthuld. Dankzij de van de Amerikaanse Ford-website afkomstige informatie kunnen we ons al een duidelijk beeld vormen van de toekomstige Tesla Model Y-concurrent, die in de loop van volgend jaar op de markt komt.

Zo leren we dat de Mustang Mach-E in vijf verschillende versies zal worden aangeboden, met een actieradius die varieert van 370 tot bijna 500 kilometer en keus uit achter- of vierwielaandrijving. De snelste GT-versie belooft bovendien een sprint van 0 tot 100 km/u in zo’n 3,5 seconden, cijfers waarmee de elektro-SUV zijn ‘inspiratiebron’, de gewone Mustang, moeiteloos het nakijken geeft.