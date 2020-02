Gent registreert duizenden Nederlandse overtreders in lage-emissiezone

Vooraf registreren

Omdat de Belgische overheid geen toegang heeft tot buitenlandse databases, moeten alle buitenlanders die met een auto de LEZ binnenrijden zich vooraf registreren – ongeacht of de auto nu wel of niet de LEZ binnen mag. In januari hadden zo'n 4600 Nederlanders dat kennelijk niet gedaan. Sinds 1 februari lopen ze dus kans op een bekeuring van 150 euro.

De Belgische overheid waarschuwt hier dat Nederlandse voertuigen die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, weliswaar in Antwerpen automatisch geregistreerd worden aan de hand van de informatie in het kentekenregister van de RDW, maar in Gent is dat niet het geval. Dat wil zeggen dat toegelaten voertuigen met een Nederlands kenteken zich in Gent wél moeten registreren.