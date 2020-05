Gevluchte bestuurder kilometers verder opgepakt na crash op A50

Even na 03.30 uur werd de politie ingeseind vanwege een ongeluk bij knooppunt Hattemerbroek. Een automobilist was in de verbindingsboog van Hattem richting Zwolle de macht over het stuur verloren. Zijn donkerblauwe Renault Megane lag in de kreukels tegen de vangrail.

Maar toen de politie arriveerde was er van de bestuurder geen spoor te bekennen. Hoe lang hij al verdwenen was, was onduidelijk; er waren geen getuigen die het ongeval hadden zien gebeuren.

Omdat de automobilist nog in de buurt kon zijn, startte de politie een zoekactie. Agenten keken naast de snelweg in sloten en bosschages, maar dat leverde niets op. De zoektocht van andere agenten langs de kortste looproute richting Zwolle was wél succesvol.

Op de vlucht

Op de Katerveerbrug (Oude IJsselbrug in de volksmond), zo'n 3 kilometer van het ongeval, spotten zij een lopende man. Toen deze man de politie zag, zette hij het op een rennen. Voor de agenten het signaal dat ze beet hadden. Het team dat nog bij de ongevalslocatie was werd opgeroepen en ook agenten van de politie Zwolle sloten aan bij de zoekactie.

De verdachte bleek het park het Engelse Werk te zijn ingevlucht en verstopte zich daar. Voor de politie was het toen nog een kwestie van tijd: met hulp van een politiehond werd de man uiteindelijk achter het restaurant in het park gevonden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

