Goedkoop, klein en elektrisch: dit is de Volvo EX30

Met de nieuwe EX30 krijgt Volvo een veel kleiner model in zijn aanbod. In zekere zin is de 4,23 meter lange SUV de kleine broer van de in Nederland razend populaire XC40, die met een lengte van 4,42 meter aanzienlijk groter is. Daarmee heeft Volvo voor het eerst sinds lange tijd weer een model in het compacte segment van de markt.

Lees ook Volvo onthult nieuw topmodel en belooft: voortaan elk jaar een nieuw elektrisch model

Qua formaat en prijs vormt de EX30 een concurrent voor modellen zoals de Audi Q2 en de eveneens elektrische Kia Niro, maar met zijn relatief lage prijs mengt hij zich ook in de markt van compactere modellen. Het instapmodel is goedkoper dan elektrische auto’s van minder ‘luxe’ merken, zoals de Opel Corsa (vanaf 36.999 euro) of de onlangs vernieuwde Volkswagen ID.3, die tegenwoordig minimaal 44.990 euro kost.

De EX30 deelt zijn technische basis met de relatief nieuwe Smart #1 en de komende Zeekr X, een nieuw Chinees model dat later dit jaar ook naar Nederland komt. De drie merken maken immers allemaal deel uit van het grote Geely-concern. Met de compacte SUV mikt Volvo op jongere kopers die vooral in stedelijke gebieden wonen.

Volledig scherm Volvo EX30 © Volvo

Volvo EX30 houdt fietsers in de gaten

Het is dan ook niet toevallig dat Volvo een ‘fietsveiligheidsysteem’ laat debuteren op de nieuwe EX30. Het Scandinavische automerk legde vandaag de werking van het systeem, Door Opening Alert geheten, uit tijdens de onthulling van de auto in Milaan. ,,Met name in de stad komt het nog altijd vaak voor dat fietsers botsen tegen autodeuren die plotseling open gaan”, weet Volvo’s veiligheidsexpert Thomas Broberg.

Daarom helpt de EX30 als het ware mee met omkijken. Broberg: ,,Als de inzittenden per ongeluk een achterop komende fietser over het hoofd zien, blijven de sensoren van de auto alert. Mocht iemand toch uit willen stappen, dan geeft de EX30 een geluidssignaal en een knipperend lampje in de buitenspiegel als waarschuwing.”

Dit systeem is overigens niet nieuw in autoland; de komende Kia EV9 kan zelfs tijdelijk het kinderslot activeren om te voorkomen dat mensen uitstappen. De Volvo EX30 kan dat niet. ,,Uit ons onderzoek blijkt dat waarschuwen voldoende is om mensen alert te maken op de gevaren”, vult Broberg aan. ,,Daarom is het volgens ons niet nodig om een actief systeem in te bouwen. Dat voorkomt ook dat deze auto onnodig duur wordt. Die prijsbewustheid is ook de reden waarom Volvo geen extreem vooruitstrevende zelfrijdende techniek in de EX30 levert, zoals bij de grotere EX90. Technologie zoals lasergestuurde radarsensoren (LiDar) zou dit bereikbaardere model simpelweg te duur maken.

Volvo EX30: altijd elektrisch, tot 480 kilometer rijbereik

In tegenstelling tot de huidige XC40, die nog altijd met verbrandingsmotoren leverbaar is, rijdt de Volvo EX30 altijd op elektriciteit. Er komt keuze uit drie aandrijflijnen: de goedkoopste en minst krachtige exemplaren hebben één elektromotor tussen de achterwielen. Deze ‘Single Motor’-versie levert een vermogen van 200 kilowatt (272 pk), kan een geremde aanhanger van 1000 kilo trekken en haalt zijn energie uit een accupakket van 51 kilowattuur. Hiermee moet hij volgens Volvo zo’n 344 kilometer kunnen rijden per laadbeurt.

De volgende stap is de ‘Single Motor Extended Range’. Zoals de naam al aangeeft, belooft deze versie een ruimer rijbereik - met dank aan een groter pakket van 69 kilowattuur. Volgens Volvo is ongeveer 480 kilometer per laadbeurt haalbaar, terwijl deze uitvoering een aanhanger van 1400 kilo mag trekken. Het merk claimt veel werk te hebben gestoken in de efficiëntie van de elektromotoren. De Extended Range staat in de prijslijst vanaf 41.495 euro.

Tot slot is er de ‘Twin Motor Performance’, leverbaar voor minimaal 49.995 euro. Deze heeft twee motoren en vierwielaandrijving. Met een maximum vermogen van 315 kW (428 pk) is deze variant flink krachtiger. Volgens zijn makers mag deze EX30 zich zelfs de ‘snelst optrekkende Volvo aller tijden’ noemen; vanuit stilstand duurt het naar verluidt slechts 3,6 seconden voor je 100 kilometer per uur rijdt. Zoals bij alle nieuwe Volvo’s is de topsnelheid begrensd op 180 kilometer per uur. De vierwielaangedreven AWD-uitvoering belooft trouwens het beste nieuws voor caravanbezitters, aangezien hij 1600 geremde kilo’s aan zijn trekhaak mag hangen.

Waar de Single Motor kan snelladen met maximaal 150 kilowatt, halen de twee duurdere versies een snelheid van 175 kW. Volgens Volvo betekent dit dat je hooguit een krap half uur bij een snellader moet staan om de batterijen van 10 naar tachtig procent op te laden.

Volledig scherm Volvo EX30 © Volvo

Interieur Volvo EX30: oude spijkerbroeken, geen speakers in de deuren

Aan de binnenkant van de EX30 valt op dat er geen luidsprekers meer in de deuren zijn verwerkt. In plaats daarvan kiest Volvo voor een soort ‘soundbar’ die over de volle breedte van het dashboard loopt. Naar wens kan die worden uitgerust met een geluidssysteem van Harman Kardon met in totaal negen speakers.

Bijkomend voordeel, zo zeggen de interieurontwikkelaars van Volvo: dankzij dit systeem ontstond er meer opbergruimte in de deuren en de rest van de cabine. De deurvakken van de EX30 zijn inderdaad bovengemiddeld ruim, terwijl de grote en centraal geplaatste dashboardkast een slimme vondst is. Op die plek kun je er ook vanachter het stuur eenvoudiger bij dan wanneer de opbergruimte zich voor de voeten van je passagier bevindt.

Volvo meldt trots dat de EX30 de ‘schoonste Volvo ooit is’. De totale CO2-uitstoot die tijdens de productie is veroorzaakt, wordt volgens het merk sterk verminderd door uitgebreide toepassing van hergebruikte materialen. Wie een EX30 wil, kan kiezen uit vier verschillende interieurstijlen, die Volvo ’vooraf ingerichte kamers’ noemt. In elke variant vind je andere ‘duurzame’ materialen terug: in het dashboard en de deurbekleding past de fabrikant onder meer vlasvezels, vermalen plastic raamkozijnen en zelfs oude spijkerbroeken toe. De vloermatten bestaan volledig uit gerecyclede PET-flessen.

Volledig scherm Volvo EX30 © Volvo

Volvo EX30: reken niet op een ruime gezinsauto

Achterin blijkt de EX30 niet heel ruim, zo valt op tijdens de eerste kennismaking in Italië. Ten opzichte van de grotere XC40, die al niet enorm ruim is op de achterbank, hebben de achterste inzittenden duidelijk minder plek voor hun hoofd en benen. Dat is een bewuste keuze, zegt het merk bij monde van CEO Jim Rowan, omdat de beoogde kopers van een EX30 geen grote gezinnen hebben. Op de prima zittende voorstoelen is de ruimte daarom rianter dan achterin, al biedt de achterbank met enig doorzettingsvermogen wel degelijk ruimte voor drie volwassenen.

De bagageruimte is handig gevormd en naar wens te voorzien van een dubbele bodem. Met de achterbank in gebruik is er plaats voor maximaal 400 liter aan bagage. De achterbankleuning is in twee delen omklapbaar voor meer ruimte. Er zit ook een tweede bagageruimte met 7 liter inhoud in de neus van de Volvo, al kun je daar hooguit een opgerolde laadkabel kwijt.

Volledig scherm Volvo EX30 © Volvo

Volledig scherm Volvo EX30 © Volvo

Volledig scherm Volvo EX30 © Volvo

Volledig scherm Volvo EX30 © Volvo

Volledig scherm Volvo EX30 © Volvo