Griekse automobiliste schrikt zich rot: krijgt ze de hoogste verkeersboete ooit?

Als je wordt geflitst of een parkeerbon krijgt, lopen de bedragen al snel op richting de 100 euro. Maar afhankelijk van de ernst van de overtreding kan het soms om flink hogere bedragen gaan. Zoals het geval was bij een 26-jarige man uit München wiens boete opliep tot meer dan 14.000 euro nadat hij binnen een maand 85 keer was geflitst.

Lees ook Snelheidsbekeuring van 175.000 euro voor Zwitserse vrouw die 43 kilometer per uur te hard rijdt

Verkeerd geparkeerd

Een vrouwelijke miljonair moest in Zwitserland vorig jaar zelfs bijna 200.000 euro aan boetegeld betalen. Maar dit alles valt in het niet bij de boete die op de mat viel bij een Griekse vrouw. Zij zou bijna 6,7 ​​miljoen euro moeten betalen. Volgens de Griekse krant Rodiaki kreeg de vrouw de boete thuisgestuurd voor een verkeersovertreding. De vrouw had naar verluidt haar auto verkeerd geparkeerd.

De Griekse raakte naar eigen zeggen aanvankelijk in paniek, in de veronderstelling dat ze meer dan 6000 euro zou moeten betalen. Maar na een tijdje besefte ze dat het nog veel meer was. Toen ze de bekeuring nog eens las, ontdekte ze dat het niet ging om 6000 of 60.000 euro, maar om exact 6.648.444 euro.

‘Contant betalen’

Toen ze door had dat het om een dermate hoog bedrag ging, snapte ze dat er een fout gemaakt was. Volgens berichten in de Griekse media ging ze een dag later naar het verantwoordelijke gemeentekantoor om te vragen wat er precies aan de hand was. Tijdens het overhandigen van de bekeuring zei ze voor de grap dat de limiet van haar creditcard niet toereikend was en dus vroeg ze of ze ook contant mocht betalen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.