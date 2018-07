Helft jongeren wil rijgedrag aanpassen voor lagere premie

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. 42 procent van de jonge automobilisten vindt een dergelijke app geen bezwaar. Ook de auto in het weekend laten staan, is voor die groep jongeren bespreekbaar als het korting oplevert. 41 procent is bereid de auto te laten staan op de risico-avonden (vrijdag- en zaterdagavond). Een kwart van de jongeren wil dat absoluut niet.

Duur

Autorijden is voor jongeren duur vanwege de verzekeringspremie. Volgens Independer is de premie voor jonge bestuurders afgelopen twee jaar met gemiddeld 437 euro gestegen. Jongeren hebben nog geen schadevrije jaren opgebouwd en dus is de verzekering extra kostbaar. Een kwart van de jongeren kiest er dan ook voor om de verzekering op naam van een van de ouders te zetten om zo goedkoper uit te zijn. Als vader of moeder nooit schades heeft, kan dit tot wel 80 procent premie schelen. Dit mag eigenlijk niet en het kan in geval van een ongeluk tot problemen leiden. Nadeel is bovendien dat je nooit zelf schadevrije jaren opbouwt.