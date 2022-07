Hier staan de vaste en mobiele flitsers langs de Nederlandse wegen

Bij trajectcontroles wordt je gemiddelde snelheid op een stuk weg gemeten. Dus er is een meting aan het begin van het traject en aan het einde. De gemiddelde snelheid wordt berekend en de bekeuring valt automatisch bij de overtreder in de bus. Trajectcontroles worden door borden aangegeven en AutoWeek heeft alle flitsers op een rijtje gezet:

- A2 tussen knooppunt Holendrecht (Amsterdam) en Maarssen

- A2/N2 tunnel Maastricht

- A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude

- A4 tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep

- A10 (Amsterdam ring West) tussen Nieuwe Meer en Coentunnel

- A12 Den Haag, tussen Den Haag Centrum en Prins Clausplein

- A12 Utrecht, hoofdrijbaan en parallelrijbaan tussen knooppunt Lunetten en de Galecopperbrug

- A13 Overschie, tussen Berkel en Rodenrijs en Kleinpolderplein

- A20 Rotterdam, tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein

- A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal

Als er op- en afritten binnen het traject zijn, dan is de trajectcontrole opgebouwd in secties (delen). Als je in één of meer delen van de trajectcontrole te hard rijdt, dan krijg je maar één boete. Die is wel voor de grootste overtreding.

Trajectcontroles ook op N-wegen

Sinds 2020 zijn er ook trajectcontroles op een aantal N-wegen. Het principe hiervan is hetzelfde. Je vindt ze op de volgende wegen:

- N9, tussen Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug

- N11, tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk

- N201, Uithoorn

- N205, tussen de N207 en de N232

- N230, Utrecht, provinciale deel van de Zuilense Ring

- N253, rondweg Sluis

- N256, Zeelandbrug

- N260, Tilburg

- N270, tussen Venray en Ysselsteyn

- N275, tussen Blerick en Nederweert

- N277, tussen Ysselsteyn en Vreedepeel

- N325, Arnhem (Pleyroute)

- N333, tussen Steenwijk en Blokzijl

- N351, tussen Wolvega en Oosterwolde

- N381, tussen Drachten en Donkerbroek

- N414, tussen Eembrugge en Bunschoten

- N564, tussen Weert en grens België

- N639, tussen Chaam en Baarle-Nassau

- N706, Vogelweg, tussen de A27 en Lelystad Airport

- N787, tussen Brummen en Eerbeek

Als je een navigatie-app hebt met flitsers, dan staan deze trajectcontroles er meestal in. Vaak vind je echter alleen een waarschuwing dat de controle begint of dat je erin zit. De kunst is natuurlijk om in deze trajecten je gemiddelde snelheid in de gaten te houden. De navigatie van TomTom, zowel de losse navigatie als de app TomTom Go of de gratis variant TomTom AmiGO, houdt ook in de gaten wat je gemiddelde snelheid binnen de trajectcontrole is.

Vaste flitsers

De vaste flitspalen staan meestal in routeplanners aangegeven, soms ook in de ingebouwde navigatie van de auto. Soms heb je er een apart abonnement voor nodig bij de navigatie-app of losse autonavigatie. Die geeft je dan meestal ook de complete verkeersinformatie, zoals wegwerkzaamheden en files. Bij roodlichtcamera’s moet je er trouwens op letten dat ze steeds vaker ook meteen de snelheid meten als je erlangs rijdt.

Mobiele flitsers

Bij mobiele flitsers wordt soms een controle van tevoren aangekondigd, maar dan moet je lokaal het nieuws volgen. Je hoort ze ook op de radiozenders en vindt ze via de ANWB Onderweg-app onder het tabje ‘Verkeer’. Het handigste om deze flitsers tijdens het rijden te zien zijn apps als Waze, TomTom Go, TomTom AmiGO, Flitsmeister of Sygic. Die laten automobilisten ook zelf de flitsers aangeven en op de kaart zetten. Daardoor kunnen ze zeer actueel zijn.

Let op waarschuwing voor flitsers in het buitenland

Als je navigatie met flitsers in het buitenland gebruikt, moet je opletten. In sommige landen is het verboden deze apps te gebruiken. Word je dan helemaal niet gewaarschuwd? Dat valt wel mee. Sommige apps en routeplanners geven dan een ‘gevarenzone’ aan die ruimer is dan waar de flitsers zelf staan. Je bent dan wel gewaarschuwd.

Dit artikel verscheen eerder op deze site op 10-02-2022. Het artikel is geactualiseerd.

