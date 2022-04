Historische fietsroute door de bosrijke omgeving van Amersfoort

In de Korte Duinen, vlakbij Soest, liggen mensen als katten in de vensterbank. Knipperend tegen de zon, lang­uit en lui op hun jas, die ze straks in de schaduw van de bomen weer nodig hebben. Het zijn allemaal stelletjes. Sommige hebben een hond bij zich. Een aangelijnde labradoodle kijkt verlangend toe hoe twee teckels verderop de pootjes uit hun lijf rennen.

Onweerstaanbaar. En dus gaat de fiets op slot bij een grote, grillige boom waar er veel van zijn rond dit zandstuifgebied. Ik sjok een eindje en ga ook op mijn jas zitten, een ­beetje gedesoriënteerd: dus dit is de achtertuin van Amersfoort?

Volledig scherm Een jong stel uit Soest genoot vanaf een picknick tafel van de leegte in de duinen. © Caspar Huurdeman

Er klinkt gegiebel van de stelletjes, de labradoodle piept. In de boomtoppen vindt een internationale vogelconventie plaats. De lucht is verser dan in de stad. Ik adem diep in door mijn neus - en snuif daarbij een vliegje op. Daar zijn er veel van vandaag, vliegjes, ook zij vieren de lente. Met zwermen vliegen ze gezichtsholtes in van fietsers die over het glooiende pad voorbijkomen. Een bejaarde dame blijft stilstaan met haar e-bike om er een op te rochelen. Haar echtgenoot rijdt gewoon door en verdwijnt in het bos. Als ze klaar is maakt ze geen haast, maar blijft nog even staan kijken naar ons, de luie katten in de Korte Duinen. Als ik weer opstap, kijk ik één keer achterom. Iedereen die er eerst lag, ligt er nog steeds. Tja. Met z’n tweeën nietsdoen is een stuk makkelijker.

Teentjes schrap

De fietstocht begon bij station Amersfoort en eindigt straks na 28 kilometer in het historisch centrum van de stad. Op de helft ligt het militair museum waar ik ooit leerde dat Sherman-tanks door Duitsers ‘Tommy cookers’ werden genoemd omdat ze zo snel vlam vatten.

Eerst wat hellinkjes overwinnen. Ooit zag een geliefde mij op deze manier ploeteren. Toen ik vroeg waarom hij lachte, zei hij: ik zie je graag zweten. Had hij niet moeten doen. Heuvelafwaarts gaat gepaard met vrolijke gedachten; als er niemand is om tegen te bitchen, bitcht tenminste niemand terug. En als niemand tegen je aan kletst, hoor je het geroffel van een specht. Fijn: niet dat gehannes van snel-snel achter elkaar ­moeten gaan fietsen omdat er een ­tegenligger is. Geen discussie over wie de betere navigator is.

Daar heb je de Lange Duinen. Die lijken verdomd veel op de Korte Duinen. Logisch ook, samen zijn het de Soesterduinen. En lijken niet alle duinen op elkaar? Nee, deze hebben iets speciaals, een magnetische werking. Een wandelaar probeert haar cavalier-kingcharlesspaniël er vandaan te slepen, maar het hondje zet alle teentjes schrap in het zand.

Vliegbasis

Het bos maakt plaats voor een open gebied: het centrum van de Utrechtse Heuvelrug, met het Nationaal Militair Museum en daarachter Park Vliegbasis Soesterberg. De voormalige vliegbasis is in beide ­wereldoorlogen gebruikt, er zijn zelfs bommen gevallen. In de Koude Oorlog verbleven er Amerikanen.

Volledig scherm Fietstocht langs de Vliegbasis Soesterberg. © Saskia Berdenis van Berlekom

Sinds 2008 klinkt hier geen lawaai meer van straalmotoren. Er vliegen enkel nog buizerds over. In het schraalgrasland, in de bossen en op de heide rond het park zijn bunzings en boommarters komen wonen. Groen heeft zich door de kleinste barsten in het beton van de gebouwen en het asfalt van de startbaan gedrongen.

Nu is de drie kilometer lange startbaan in feite een 45 meter breed fietspad. Mensen komen van heinde en verre om te fietsen over het uitgestrekte terrein. Ik verlaat er ook graag de route voor. Een ervaring is het. Ook dankzij de roestige Russische gevechtsvliegtuigjes aan de zijlijn, buiten het museum. Iedereen rijdt op zijn eigen tempo. Wielrenners dreigen op te stijgen. Een verliefd koppeltje fietst juist langzaam, hand in hand, precies over het midden. Haastig haal ik ze in.

Op driekwart van de baan neem ik pauze. Dwars op de middenstreep, op het warme asfalt. Lekker niemand om dat mee te overleggen. Uiteindelijk komt het liefdeskoppel eraan. Ze laten elkaars hand los om mij aan weerszijden te omzeilen. Vlak voor hun vingers elkaar terugvinden, trapt zij op de rem. Vliegje in haar oog, afstappen. Ook haar geliefde lukt het niet het eruit te krijgen. Ze bitcht tegen hem, hij bitcht terug. Tja. Met z’n tweeën een fietstocht kan best lastig zijn.

Tips & tricks 1. Zet een route uit via Route.nl. In je eentje een fietstocht kan doelloos voelen als je niet weet waar je naartoe gaat. Vermijd provinciale wegen. Kies een route met bezienswaardigheden onderweg. 2. Download je route met knooppunten op je telefoon én print hem uit. Mobiele telefoons raken leeg als het jou slecht uitkomt. Maak de route offline beschikbaar en neem het printje mee. 3. Laat iemand weten dat je deze fietstocht gaat maken. Voor anderen van de aardbodem verdwijnen geeft een bevrijd gevoel. Maar het is niet per se ­praktisch. 4. Zet een telefoonhoudertje op je stuur. Wie voortdurend de telefoon uit zijn jaszak moet halen, mist van alles. 5. Kies een eind­bestemming waar een oude bekende woont. Sluit de eenzame tocht af met iets sociaals. Het is de kans bij te praten met die vriend(in) die een jaar geleden verhuisde. Spreek af op een terras.

