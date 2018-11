Hondje Tero na aanrijding urenlang vast in autogrille

De ongelukkige Dwergschnauzer werd dinsdagochtend geraakt door de auto. De 59-jarige vrouw in de Renault was op weg naar haar werk en reed door Bullenhausen richting Hamburg. Ze had de klap gevoeld, was uitgestapt maar had in het donker geen slachtoffer gezien. Opgelucht vervolgde ze dan ook haar weg naar haar werk.