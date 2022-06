Horendol van Haags verkeer: ‘Zoveel gele omleidingsborden, het hele alfabet komt voorbij’

Of je nu met de auto of op de fiets door de stad probeert te komen, er is geen doorkomen aan. Elke dag lijken er weer nieuwe routes uitgestippeld, klagen bezorgers en Hagenaars die zich voor hun werk een weg door de stad proberen te banen. Op nog eens een dozijn plekken wordt binnenkort begonnen met werkzaamheden.



De gemeente beseft dat er op veel plekken tegelijk wordt gewerkt en dat dit overlast met zich meebrengt. ,,En het eerlijke verhaal is dat dit nog even gaat duren”, aldus een woordvoerder van de gemeente, die benadrukt dat geprobeerd wordt de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar dat dat niet helemaal te voorkomen is. Het advies luidt daarom om elke keer te kijken wat de beste manier is om ergens in de stad te komen. ,,Het is voor iedereen nog even doorbijten, maar uiteindelijk gloort er licht aan het eind van de tunnel.”



