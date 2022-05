Ik ga op fietsvakantie en neem mee: een lege fietstas

Nette kleding

Schuijt gaat zelf elk jaar met zijn vriendin twee maanden (november en december) weg. Daarbij kijkt hij niet op een onsje meer. ,,Ik neem zo’n 25 kilogram bagage mee.’’ Dat is voor fietsvakantiebegrippen vrij veel − de meeste adviezen reppen van 15 tot maximaal 25 kg fietsbagage − maar ook te verklaren: tent en kookspullen mogen mee, en van Schuijt hoeft het niet meer zo spartaans. ,,Vorig jaar gingen we naar Italië en namen we − tot verrassing van mijn vriendin − een lege fietstas mee. Ik deed dat expres omdat je in Italië zo heerlijk kunt eten, en dan vind ik het niet leuk om in een goed restaurant in je fietskloffie aan te schuiven. We hebben ter plekke dus nette kleding aangeschaft. Bovendien was er op de terugweg in die extra fietstas nog ruimte voor souvenirs.’’



Over souvenirs gesproken: om te voorkomen dat je achterwerk er na een driedaagse zadelzit uitziet als de Rode Planeet, adviseert Schuijt een potje Bum Butter (van jawel, het merk Happy Bottom), een zalfje waarmee je de schrale plekken kunt behandelen. Iets verrassender: een universele badstop. Schuijt: ,,Op veel campings of andere plekken wil je even je kleding kunnen wassen, maar zonder badstop, zo’n heel simpel rubbertje, is dat vaak lastig.’’



Nog een niet-alledaagse tip: neem een leeg blikje (met schroefdeksel) sardientjes of chili con carne mee. Dat zegt Schuijt op grond van ervaringen op meerdere continenten, waarbij geld uit hotelkamers werd gestolen. Het recept achter het lege blikje: doe gewoon wat kleine biljetten in je portemonnee, het attribuut waar dieven naar op zoek zijn. De echt waardevolle spullen verstop je in het lege blikje in je fietsbagage. ,,Daar zoeken ze niet naar.’’



Qua navigatie zijn er honderden opties. Uiteraard zijn er de old school fietsrouteboekjes en landkaarten. Wie ‘gewoon’ met de mobiele telefoon wil navigeren, moet wel een goede powerbank (10.000 of 20.000 mAh) meenemen om onderweg niet zonder energie te staan. En nog meer energie: zorg dat je altijd voldoende water en eten (bijvoorbeeld energierepen) bij je hebt, voor het geval de volgende beoogde horecastop gesloten is. Voor de dorstigen onder ons is de ‘alleshouder’ van Santos wellicht een oplossing. Er past een petfles water van 2 liter in.



O ja, een relatief nieuwe trend voor vakantiefietsers is ‘bikepacking’: tassen voor aan je frame (stang) en ingenieuze zadel- en fietstassen. Schuijt: ,,De rage waaide over uit de VS, een land zonder fietsinfrastructuur, waar mensen met lichtgewicht racefietsjes zonder bagagedrager tóch meerdaags wilden gaan fietsen. Maar binnen Europa, voor mij nog steeds het meest fantastische fietscontinent met al die verschillende landschappen en culturen, ben je het beste af met waterdichte tassen op je bagagedrager.’’