In deze acht vakantielanden tank je voor minder dan 2 euro per liter

Tanken in het buitenland is in de meeste gevallen minder duur dan in Nederland, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Landen als Zwitserland en Denemarken kun je beter mijden, maar in veel ‘doorgangslanden’ kun je prima je auto volgooien.

Nederland is een van de duurste landen van Europa als het gaat om brandstof. Dit heeft te maken met de accijns en belastingdruk van de overheid. Net als in andere landen veranderen de brandstofprijzen bij tankstations continu. Dit komt doordat de olieprijs bijna dagelijks wijzigt. Het afgelopen half jaar zijn de olieprijzen flink gestegen. Toch verschillen per land de accijnzen en belastingen.

Het kan erg voordelig zijn om onderweg te tanken in goedkopere landen zoals Duitsland of Luxemburg. Omdat de benzineprijzen sterk fluctueren, is het handig om kort voor vertrek nog even te kijken op de site van de ANWB, waar de actuele brandstofprijzen worden bijgehouden. Zo kun je misschien een alternatieve route door een ander land kiezen die misschien maar een half uur langer duurt, maar je wel tientallen euro's scheelt op een volle tank.

Zo bereken je het brandstofverbruik van je auto

Auto-expert Menno Dijcks van Independer raadt vakantiegangers aan om voor vertrek het brandstofverbruik van je auto te berekenen. Dat kan in vier stappen: zet de dagteller direct na het tanken op nul. Meestal moet je daarvoor een knop ingedrukt houden die bij de teller staat. Bij de volgende tankbeurt weet je zo precies hoeveel kilometers je in de tussentijd hebt gereden.

Noteer het cijfer op je dagteller, net voor je volgende tankbeurt. Kijk vervolgens op de pomp hoeveel liter benzine of diesel je hebt bijgetankt. Belangrijk is dat je de tank volledig vult, telkens tot het moment waarop de pomp zelf automatisch stopt. Dan vermenigvuldig je het aantal getankte liters met 100 en deel je het resultaat door de gereden kilometers. Het resultaat is je brandstofverbruik, uitgedrukt in aantal liter per 100 kilometer.

Zo ver kom je met een liter benzine of diesel

Wil je weten hoeveel kilometer je met 1 liter benzine of diesel kunt rijden? Dan deel je het aantal kilometers uit stap 2 door het aantal liter uit stap 3. De brandstofprijs per kilometer krijg je door de prijs per liter vervolgens door het aantal kilometer per liter benzine of diesel te delen. ,,Op sites als Google Maps kun je vaak heel precies zien hoeveel kilometer de reis van vertrek tot eindpunt is”, aldus Dijcks.. ,,Dan vermenigvuldig je het aantal kilometers met de berekende brandstofprijs per kilometer. Dat geeft je een goede indicatie voor kosten van de reis in binnen- of buitenland.”

Een ding is zeker: overal in de omringende landen is benzine duurder dan in Nederland, dus het kan lonen om te proberen met een half lege tank Duitsland of België te bereiken, hoezeer je ook geneigd bent om de auto voor de vakantierit helemaal vol te gooien. Nog een tip: net als in Nederland is de benzine ook in het buitenland bijna overal goedkoper wanneer je even de snelweg af gaat. Daar moet je alleen net zin in hebben als je snel je vakantiebestemming wil bereiken.

Benzineprijzen Europa per liter (E10), van laag naar hoog Hongarije - 1,20 euro

Polen - 1,56 euro

Slovenië - 1,76 euro

Luxemburg - 1,80 euro

Duitsland - 1,84 euro

Kroatië - 1,85 euro

Tsjechië - 1,94 euro

België - 1,99 euro

Italië - 2,03 euro

Frankrijk - 2,03 euro

Spanje - 2,07 euro

Oostenrijk - 2,10 euro

Nederland - 2,25 euro

Zwitserland - 2,32 euro

Denemarken - 2,33 euro

Griekenland - 2,34 euro

Dieselprijzen Europa per liter, van laag naar hoog Hongarije - 1,41 euro

Polen - 1,57 euro

Luxemburg - 1,85 euro

Slovenië - 1,85 euro

Kroatië - 1,93 euro

Tsjechië - 1,94 euro

Duitsland - 1,99 euro

Italië - 1,98 euro

Frankrijk - 1,98 euro

Griekenland - 2,01 euro

Spanje - 2,02 euro

België - 2,04 euro

Oostenrijk - 2,09 euro

Nederland - 2,11 euro

Denemarken - 2,12 euro

Zwitserland - 2,40 euro

