In deze wintersportgebieden loop je de meeste kans op een verkeersongeluk

Uitgerekend Oostenrijk, het land waar de meeste Nederlanders naartoe gaan op wintersport, is het meest onveilige wintersportland om in te reizen. Maar ook bij een wintersport in Duitsland is het oppassen geblazen, net als bij een reis door België.

In Oostenrijk waren er per 10.000 inwoners 42,8 verkeersslachtoffers, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van Eurostat, dat belast is met het opmaken van statistieken in de Europese Unie. Het gaat dan om zowel gewonden in het verkeer als ongelukken met een dodelijke afloop. Dit aantal is bijna dubbel zo hoog als het Europese gemiddelde van 21,8 slachtoffers per 10.000 inwoners.

Duitsland op nummer twee

Ook bij onze oosterburen moet je goed uitkijken, want Duitsland staat op nummer twee met 39,7 slachtoffers. ,,Laten we vooral hopen dat je veilig op de wintersportbestemming aankomt', zegt, Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer. ,,Maar het is misschien wel goed om te kijken of je nog wel de autoverzekering hebt die bij jou, jouw auto en ook bij de inzittenden past.”

Kijk vooral goed uit Tirol

In Oostenrijk liggen de ongevalscijfers het hoogst in het westelijk deel, waar nu net de populaire wintersportplaatsen in de Alpen liggen. Dan kun je denken aan: Sankt Anton am Arlberg, Ischgl en Saalbach Hinterglemm. Deze regio (West-Oostenrijk) is goed voor zo’n 50 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners. Maar het zijn dus ook de wintersportplaatsen die veel Nederlanders bezoeken en waar dus veel mensen op de weg zijn.

België ook een risico

Wanneer je naar Frankrijk gaat op wintersport, dan is vooral de reis door België gevaarlijk. Frankrijk heeft 9,1 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners. Dat is nog minder dan de helft van het Europees gemiddelde. Maar België staat met 32,2 slachtoffers per 10.000 inwoners op de Europese vierde plaats.

Met 11,7 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners eindigt Nederland op een 23e plaats in de Europese lijsten. Als je dat dus vergelijkt met West-Oostenrijk, dan is dat 4,5 keer zo laag.

