In elektrische auto rijden en hem tegelijk opladen kan al in 2025

Een inductiesysteem behoort tot de mogelijkheden, maar ook een systeem waarbij voertuigen - met name vrachtverkeer - hun stroom putten uit stroomleidingen boven de snelweg. Het stuk snelweg lijkt voornamelijk voor vrachtverkeer interessant, maar biedt in de toekomst eventueel ook voor elektrische personenauto’s mogelijkheden.

Bij 25 procent van de wegen al efficiënt

Trafikverket, het Zweedse Transport Bureau, is jaren geleden al begonnen met de eerste praktijktests met snelwegen waarop elektrische voertuigen tijdens het rijden kunnen opladen. In 2018 startte een proefproject waarbij elektrische voertuigen via een elektrische ‘rail’ in de weg konden opladen. In 2020 legde Trafikverket een ‘inductiebaan’ aan voor vrachtverkeer in Visby.