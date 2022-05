In heel het land wordt gevochten om touringcars voor schoolreisjes: ‘Het zit he-lemaal vol tot de zomervakantie’

VRAAG & ANTWOORD ‘Een bon voor een te brede auto?

‘Bij wegwerkzaamheden is een van de rijstroken vaak verboden voor auto’s die meer dan 2 meter breed zijn. De meeste moderne, grote auto’s zijn echter van spiegel tot spiegel vrijwel zeker meer dan 2 meter breed. Wat zegt de politie of de verzekering bij een ongeval met zo’n te brede auto?’, vraagt lezer Rik Koorenhof in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie.

10 mei