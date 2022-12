Is afremmen op de motor gevaarlijk in een elektrische auto?

Met hendeltjes (‘flippers’) achter het stuur kun je kiezen voor automatische regeneratie of een van de vijf handmatige standen. De stand 0 = uit, en dan heb je dit probleem sowieso niet. Maar ook in stand 1 gaat het meestal nog goed. Pas in stand 2, 3 en of 4 (iPedal) wordt er steviger geremd.

De truc is dus om bij gladheid het regenereren te matigen. Verder kun je de stand van regenereren in de ‘auto’-modus ook nog aanpassen. Bovendien zit er een ‘snow’-modus op deze Kia door de knop ‘Drive-mode’ drie seconden in te drukken. Dan heb je minder gauw last van slippende banden, want het motorvermogen wordt simpelweg iets ‘geknepen’.’