Is benzine straks goedkoper dan diesel? In België is het al bijna zover

De benzineprijzen en dieselprijzen in België kruipen steeds meer naar elkaar toe: het officiële prijsverschil aan de pomp is amper 9 eurocent. Begin deze week was er zelfs sprake van een unicum: benzine was bij enkele pompen goedkoper dan diesel. Maken we straks in Nederland hetzelfde mee?

Dat de dieselrijder per definitie goedkoper uit is aan de pomp dan een benzinerijder, lijkt in België bijna verleden tijd. Volgens de laatste cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie en de Belgische Petroleum Federatie lag de prijs van diesel niet eerder zo dicht bij de prijs van benzine als nu.

Diesel noteert 1.389 euro/liter tegen 1.423 euro/liter benzine. Bij enkele plaatselijke pompstations bij onze zuiderburen dook de prijs van benzine zelfs even onder die van diesel. Zo was er maandagavond bij de Makro in Sint-Pieters-Leeuw - nabij Brussel – eventjes een verschil te zien van 0.004. Expert en energieanalist Omer Coekaerts houdt het op plaatselijke kortingen en stelt dat er geen sprake is van een algemene tendens. Althans, nog niet. Zijn inschatting is dat het op termijn goedkoper zal zijn om benzine te tanken dan diesel.

Gaan we in Nederland ook die kant op? Expert Paul van Selms van consumentenplatform UnitedConsumers ziet het hier niet zo snel gebeuren. Zijn belangrijkste argument: Belgische autoriteiten hebben er in 2015 heel bewust uit milieuoogpunt voor gekozen om diesel duurder te maken en benzine goedkoper. ,,Uiteindelijk moet beide brandstoffen hetzelfde geprijsd zijn,” licht Van Selms toe. ,,Dit betekent dat diesel daar steeds duurder wordt en benzine juist goedkoper. Tegelijkertijd met de verhoging van dieselaccijns is daar de heffing op benzine verlaagd.”

Hierachter gaat een vrij complex systeem schuil, waarmee de accijnzen worden bepaald, het zogeheten cliquetsysteem. Dit houdt in dat als de overheid maximumprijzen voor brandstof verlaagt, een verhoging van de accijns (op diesel) kan plaatsvinden.

Lonend

In Nederland kennen we zo’n systeem niet en dat leidt er in elk geval toe dat het prijsverschil voor wat betreft diesel tussen België en Nederland steeds kleiner wordt. Oftewel: het loont minder voor de Nederlandse dieselrijder om even om te rijden naar een pomp over de grens. Het verschil tussen diesel aan de pomp in Nederland en België is nu nog maar 3 procent.

De actuele brandstofprijzen van UnitedConsumers laten zien dat in Nederland - in tegenstelling tot in België - de prijs van benzine en diesel de afgelopen jaren niet dichter bij elkaar zijn komen te liggen. De afstand is bij ons al jaren ongeveer gelijk.

Of dit op termijn verandert, hangt volgens de ANWB sterk af van wat de overheid besluit. ,,De vraag die zij moet beantwoorden, is wat we willen we met ons toekomstig wagenpark. Het besluit om dieselgebruik te ontmoedigen of juist andere maatregelen te nemen, is hoe dan ook een politiek besluit. De invulling kan vervolgens op allerlei manieren, het systeem dat de Belgen hanteren is een van die opties."