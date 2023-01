Is de elektronische handrem 'stom' en 'gevaarlijk'?

Bijna alle moderne voertuigen worden geleverd met een elektonische parkeerrem. De mechanische handrem gaat langzaam richting het automuseum. De belangrijkste reden is dat ‘ie gewoon te veel ruimte inneemt. Maar niet iedereen is er blij mee; soms moet je trekken om 'm te ontgrendelen, soms duwen, de ene keer ontgrendelt ‘ie wel automatisch als je wegrijdt en bij een andere auto juist weer niet.

De elektrische handrem bestaat, behalve uit een trek- of duwknop, uit actuators. Die zetten na een elektrische impuls de achteras vast, zodat een auto niet kan wegrollen. Je hoeft dus niet krachtig aan een hendel te trekken, en dat is volgens autofabrikanten eenvoudig en elegant. Maar de bekende Amerikaanse automonteur en Youtuber Scotty Kilmer gelooft niet dat deze parkeerremsystemen beter zijn. Een eigenaar van een Subaru deelde onlangs een ervaring met Kilmer, die hem aan het denken zette over het gevaar van de elektronische handrem.

Subaru met falend elektrisch systeem

De eigenaar van de Subaru reed bergopwaarts toen het elektrische systeem van zijn auto ermee stopte. De auto was uitgerust met een elektronische parkeerrem, die dus ook niets meer deed. Hij moest de rem ingedrukt houden door met zijn voet op het pedaal te trappen, waardoor hij het voertuig niet kon verlaten. Gelukkig hielp een voorbijganger de Subaru-eigenaar door wat stenen achter de wielen te leggen. Zo voorkwam hij dat het met de Subaru snel bergafwaarts ging.

‘Klaag fabrikanten aan’

Volgens Kilmer kunnen elektrische handremmen dienen als back-up voor noodgevallen, maar in gevallen zoals hierboven beschreven zijn ze volgens hem nutteloos. Ook denkt hij dat de nieuwe handremmen niet beter zijn dan de oude. Hij raadt mensen die bij ongelukken betrokken raken bovendien aan om de bedrijven die ze maken aan te klagen. Hij denkt dat het op die manier mogelijk is om de ouderwetse handrem terug in de auto te krijgen.

Geen handremslip meer mogelijk

Als je denkt dat Scotty het probleem overdrijft, lees dan zeker enkele van de opmerkingen onder de video. Deze bewijzen hoe belangrijk het is om - als je toch graag sommige analoge dingen in een voertuig wilt vervangen voor elektronica - op zijn minst een back-up te hebben voor als zich een storing in het elektrische systeem voordoet. In het vlakke Nederland zal het zo'n vaart niet lopen met doden als gevolg van in het ravijn stortende auto's door haperende elektronica. Het feit dat je met een elektronische handrem geen handremslip meer kunt uitvoeren, zal hier eerder levens redden.

