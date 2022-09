‘Is het goedkoper om bij de betaalautomaat af te rekenen in de parkeergarage?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Het ligt er natuurlijk aan hoe de parkeergelegenheid de tarieven berekent: per minuut, per half uur of per uur bijvoorbeeld. Maar het kan wel degelijk voordeliger zijn om bij de betaalautomaat af te rekenen. Daar bent u immers bij terugkeer waarschijnlijk eerder aanbeland dan bij de slagboom, dus is de parkeertijd volgens het betalingssysteem iets korter. En u hebt inderdaad vervolgens toch nog uitrijtijd tegoed. Maar bedenk wel dat het wellicht ook extra tijd kost om naar de betaalautomaat te lopen, waar u wellicht ook nog in de rij moet staan.’