Is het nou wel of niet gevaarlijk om te bellen tijdens het tanken?

Bij veel benzinepompen hangen waarschuwingsborden die het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het tanken verbieden. De reden dat de borden er ooit kwamen, was dat mobiele telefoons geacht werden genoeg energie te hebben om een ​​vonk te creëren. Deze zou in combinatie met de gassen van licht ontvlambare benzine brand kunnen veroorzaken, resulterend in ernstige, zelfs levensbedreigende verwondingen.

Mythbusters

,,Toch hebben we nog nooit incidenten kunnen herleiden tot het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het tanken", zegt het Petroleum Equipment Institute tegen USA Today. ,,Sterker nog, veel onderzoekers hebben geprobeerd brandstofdampen te ontsteken met een mobiele telefoon, maar het is nog nooit gelukt. Ook in de show ‘Mythbusters’ is het tevergeefs geprobeerd en de Amerikaanse Federal Trade Commission zegt eveneens dat het onmogelijk is.

Er is geen wet die bellen tijdens het tanken verbiedt

Toch bestaat de mogelijkheid van een ontploffing theoretisch wel, aldus Paul de Waal, voorlichter van Bovag, de brancheorganisatie van onder andere de tankstations. ,,Er is volgens mij geen wet in Nederland die dit verbiedt en dus kun je er geen boete voor krijgen. Het gevaar is uitsluitend theoretisch, omdat het nog nooit in de praktijk is gebeurd, en dat willen we graag zo houden. Waarom zou je het risico nemen? Als je je auto voltankt, moet je je aandacht erbij houden, dus doe het gewoon niet.”

Oude telefoons meer risico

,,Het risico is zeer, zeer laag”, zegt ook Michael Marando, stafmedewerker van de Amerikaanse National Fire Protection Association. Maar ik kan niet zeggen dat het risico helemaal nul is, omdat er een kans van één op een paar miljard kan zijn dat het zou kunnen gebeuren.” Ook in Nederland zijn nooit incidenten gemeld die terug te voeren zijn op het gebruik van de telefoon tijdens het tanken. De verbodsstickers die op veel tankstations nog worden gebruikt, zouden stammen uit de begintijd van de mobiele telefoon. Toen waren de accu's nog veel groter en bestond het risico dat bijvoorbeeld bij het laten vallen van de telefoon vonkvorming zou ontstaan.

Shell: ‘Bellen zorgt voor afleiding tijdens het tanken’

Volgens Shell is het ondanks het minuscule gevaar dat je mobiele telefoon brand veroorzaakt nog altijd onverstandig om je telefoon te gebruiken tijdens het tanken, ook al kun je er niet voor beboet worden. ,,Het gebruik van een mobiele telefoon leidt af", zegt een woordvoerder. ,,Daarom is het bij onze tankstations niet toegestaan om deze te gebruiken tijdens het tanken, voor je eigen veiligheid en die van anderen.”

