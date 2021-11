Jaar cel geëist tegen motorrijders die in elf minuten van Breda naar Rotterdam raceten

VRAAG & ANTWOORD ‘De bandenspan­ning meten: met koude óf met warme banden?’

‘In mijn dashboard kan ik continu de bandenspanning aflezen en in het instructieboekje staat de geadviseerde spanning voor de voor- en achterbanden’, aldus lezer Rob Hoogendijke. ‘Maar in welke situatie verricht je de juiste meting? Bestaan er significante verschillen in de bandenspanning als de banden wel of niet in bedrijf zijn?’

13 november